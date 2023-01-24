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Немецкие танки Leopard 2Фото: Philipp Schulze/dpa/picture-alliance
КонфликтыУкраина

Нидерланды могут выкупить у ФРГ 18 танков Leopard для Киева

Дмитрий Андреев
21 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 25 января.

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На 336-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий среды, 25 января (время московское).

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный передал на нужды украинской армии 1 миллион долларов, которые оставил ему в наследство гражданин США украинского происхождения Григорий Степанец, сообщает The New York Times. Об этом изданию сообщила семья Степанца и подтвердила пресс-служба ВСУ. Больше никаких подробностей газета не приводит.

В общей сложности, по данным центрального банка Украины, за последний год предприятия и частные лица пожертвовали на нужды украинской армии 22,3 миллиарда гривен, или около 500 миллионов долларов, отмечает NYT.

Нидерланды могут выкупить у ФРГ 18 танков Leopard для Киева

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Нидерланды рассматривают возможность передачи Украине 18 танков Leopard 2. Для этого они готовы выкупить арендованные у Германии боевые машины. Об этом во вторник, 24 января, заявил премьер-министр страны Марк Рютте в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы арендовали их, а это значит, что мы можем купить их, а это значит, что мы можем пожертвовать их", - сказал Рютте. При этом он отметил, что соответствующего решения пока нет, а рассмотреть его реализацию Нидерланды готовы в составе более широкой коалиции - например, с Финляндией и Португалией.

Хроника событий 24 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 24 января 00.00 - 13.59 >>>

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