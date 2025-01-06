Миротворцы из ФРГ в Украине - вызов для немецких политиков

Войдут ли солдаты бундесвера в число миротворцев в Украине в случае перемирия? Германия должна понять, как она может и хочет позиционировать себя в мирном процессе, пишет Дирк Эммерих в рубрике "Берлинский инсайдер".

Украинские солдаты на фронте в Донбассе Фото: Anatolii Stepanov/AFP

На этой неделе, после новогодних и рождественских праздников, в ФРГ начинается избирательная кампания по досрочным выборам в бундестаг, которые пройдут 23 февраля. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) продолжает верить в чудесный исход погони за кресло канцлера. Пока по опросам уверенно лидируют консерваторы ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz). Сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) также намерен побороться за пост канцлера. Это будет самая короткая и напряженная избирательная кампания в истории Германии.

Кроме экономики и миграции, в центре предвыборной борьбы также война в Украине. При этом все чаще в фокусе внимания оказывается такая тема: что произойдет, если в ближайшие месяцы будет заключено перемирие? Обеспечить соблюдение прекращения огня должны будут миротворцы. И речь идет не просто о нескольких "голубых касках" для формального обеспечения алиби, а о боеспособных миротворческих силах с полноценным мандатом.

Пока ничто не указывает на скорое прекращение огня. Но все ждут 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа в США. Во время американской избирательной кампании Трамп заявил, что положит конец войне в течение 24 часов.

Новая динамика после прихода к власти Трампа

Сейчас никто - даже сам Трамп - всерьез не верит в то, что прекращения огня в Украине можно добиться так легко. Но обсуждается следующий сценарий: замораживание линии фронта и создание буферной зоны с гарантиями безопасности государственного суверенитета Украины. Именно здесь в игру вступают миротворцы, Европа и, следовательно, Германия. Америка, как ясно дал понять Трамп, в этом участвовать не будет.

Солдаты бундесвера за рубежом - это чувствительная тема для немцев, идея отправлять мужей и сыновей на войну не пользуется популярностью. Даже думать об этом вслух, а тем более во время предвыборной кампании. Это может повлиять на то, за какую партию проголосуют избиратели - в том числе, молодые мужчины призывного возраста среди них. К этому добавляется травма Второй мировой войны и память о том, что немецкие солдаты несут ответственность за самые ужасные злодеяния на территории Украины.

Конечно, на этот раз обстоятельства были бы совершенно иными - солдаты бундесвера участвовали бы в миротворческой миссии. Но нельзя исключать того, что немецким военным в крайнем случае пришлось бы противодействовать российской армии. По причине исторической памяти и уроков, извлеченных из Второй мировой войны, тяжело представить такое.

Согласно свежему опросу в Германии, 56 процентов респондентов поддерживают размещение миротворцев. Однако только 23 процента придерживаются мнения, что немецкие солдаты должны быть частью этих сил.

Кандидаты на пост канцлера также дистанцируются от этой темы. Фридрих Мерц говорит, что он уже несколько недель получает письма от отцов и матерей, которые не хотели бы, чтобы их детей отправляли на войну с Россией. Олаф Шольц вообще не считает, что тема отправки миротворцев стоит на повестке дня. Только "зеленые" во главе с министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) кажутся более решительными в этом вопросе. Что касается возможной миротворческой миссии, Бербок говорит, что Германия будет всеми силами поддерживать все, что способствует миру.

Германия должна найти четкие ответы

Все это - дело будущего. Следующие же несколько недель будут посвящены вопросу о том, можно ли вообще и каким образом добиться прекращения огня в Украине. С новой динамикой, которую привносит Дональд Трамп, это вполне может произойти быстро. "Мастер сделок", как называют избранного президента США, не будет обращать особого внимания на настроения в Европе.

Остается только вопрос, а готов ли вообще Владимир Путин пойти на прекращение огня. Возможно, российский президент вообще не жаждет переговоров. Ситуация на фронте вот уже несколько месяцев складывается в его пользу, и он по- прежнему хочет подчинить себе всю Украину. Так почему он должен отступать от этой идеи?

Как бы то ни было, Германии придется найти четкие ответы на вопрос о возможной отправке миротворцев в Украину. Если дело дойдет до прекращения огня, Германия, как сильнейшая страна Европы, не сможет оставаться в стороне, когда речь пойдет о безопасности. В ФРГ должны осознать, что время после 1990 года, когда такая позиция была возможна, безвозвратно прошло.

Автор: Дирк Эммерих, колумнист DW, ведущий рубрики "Берлинский инсайдер"

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Дирк Эммерих (Dirk Emmerich), корреспондент немецких телеканалов n-tv & RTL, много лет жил и работал в Москве, а также в Вашингтоне, был корреспондентом n-tv в Сирии, Ливии, Афганистане и других странах, охваченных военными конфликтами.