Мерц: На миротворцев ФРГ в Украине должна согласиться РФ

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц считает, что для отправки немецких миротворцев в Украину нужен международный мандат "в консенсусе с Россией, а не в конфликте".

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) считает, что отправка немецких миротворцев в Украину возможна только с международного мандата и при согласии России. Об этом политик заявил в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу, 28 декабря.

Отправка миротворцев "в консенсусе с Россией"

"Если будет мирное соглашение и если Украине нужны будут гарантии для его обеспечения, то это можно обсуждать только в том случае, если для этого будет не вызывающий возражений мандат в соответствии с международным правом. На данный момент я этого не вижу, - сказал Мерц. - Я бы хотел, чтобы этот мандат был в консенсусе с Россией, а не в конфликте".

Мерца спросили, какие гарантии безопасности для Украины, помимо членства в НАТО, он может представить. Политик ответил: "Я не могу себе представить сегодня ничего, что идет в этом направлении, потому что мы далеки от такого перемирия. Это всё вопросы, которые нужно прояснять в ближайшие несколько недель, а может и месяцев".

Мерц за поставки Киеву ракет Taurus

По словам политика, он хочет как можно скорее добиться мира в Украине: "Но это не должен быть навязанный мир. Это должен быть мир с Украиной, а не против Украины". "И, прежде всего, это должен быть мир, который затрагивает и нас", - добавил он, указав на массовые атаки на немецкую IT-инфраструктуру, "свободу выражения мнений, социальные сети". "Это тоже часть той гибридной войны, которую мы видим со стороны России. Это тоже должно прекратиться", - призвал политик.

"Хочу ясно дать понять, что нет никаких "если" и "но" в том, что Германия не станет стороной войны в Украине", - сказал Мерц. Он не согласен с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz), который считает, что из-за этого Берлин не должен поставлять Киеву немецкие ракеты Taurus. По словам Мерца, как минимум три страны - США, Великобритания, Франция - уже поставили ВСУ аналогичное вооружение. "Все три не стали воюющей стороной в результате этих поставок", - указал он. Мерц назвал ракеты Taurus одним из "кирпичей, чтобы заново отстроить мир в Украине".

Мерц против спецфонда для Украины

Мерц считает, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом политика США в отношении Украины резко изменится. "Может быть, он скажет: Я больше ничего делать не буду. Вы сами позаботьтесь об этом. А может быть, он скажет: Я сейчас так вооружу Украину, что россияне откажутся от войны", - заявил немецкий политик. По его словам, Германия вместе с ЕС и Великобританией должна "разработать стратегию того, как мы будем справляться с возможными сценариями со стороны Америки после 20 января".

На вопрос, поддержал ли бы Мерц как канцлер новый спецфонд для финансирования помощи Украине, он ответил отрицательно. Затраты на это должны быть "профинансированы из текущего бюджета, не должно быть новых долгов", добавил Мерц.

Он напомнил, что Германия взяла на себя обязательство увеличить оборонный бюджет как минимум до 2% ВВП. "Мы хотим иметь возможность защищаться, чтобы нам не пришлось защищаться. Это предполагает, что у нас будет эффективный бундесвер, независимо от того, как на самом деле выглядит текущая ситуация с угрозами", - резюмировал политик.