  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ПолитикаУкраина

Зеленский обсудил размещение миротворцев в Украине

Сергей Ромашенко
19 декабря 2024 г.

Президент Украины сообщил о позитивных сигналах от европейских лидеров по поводу миротворцев. Он призвал к единству США и Евросоюза на фоне российской агрессии.

https://p.dw.com/p/4oM3Q
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии в его стране на фоне российской агрессии. На данном этапе идут консультации при участии президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил он на пресс-конференции после переговоров с европейскими союзниками в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

По словам Зеленского, Макрон "контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами". Обсуждение продолжается, сказал он, добавив, что уже поступили позитивные сигналы. Зеленский отказался комментировать возможный формат миротворческой миссии в Украине, отметив, что это "сенситивный вопрос". "Здесь вопрос деталей, и мы обсуждаем эти детали", - добавил он.

Миротворческий контингент для Украины

Накануне источники Reuters сообщили, что европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента, который будет следить за выполнением условий мирного соглашения, если оно будет заключено. По данным собеседников агентства, в Украину могут отправить военных из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. При этом источники Reuters отмечали, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

Возможность отправки в Украину миротворцев стали активнее поднимать после встречи Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Париже 7 декабря. Трамп, по информации источников Reuters, исключил участие американских войск в возможной миротворческой операции, подчеркнув, что это дело европейцев.

Еще до начала переговоров в Брюсселе 19 декабря Зеленский призвал западных союзников к единству в деле оказания помощи Украине. "Нам нужно это единство, чтобы добиться мира. Лишь сообща США и Европа способны действительно остановить Путина и спасти Украину", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что без помощи из США будет "очень трудно поддерживать Киев, и сообщил, что намерен провести переговоры с Трампом, как только тот вступит в должность президента США.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Polen Warschau 2024 |Президент Франции Эмманюэль Макрон и польский премьер-минитр Дональд Туск в Варшаве

Миротворческая миссия для Украины: это реально?

Миротворческая миссия для Украины: это реально?

По сообщениям СМИ, Франция вынашивает планы отправить в Украину европейскую миротворческую миссию в случае перемирия Киева с Москвой. В ЕС пытаются выработать единый подход еще до инаугурации Трампа.
Конфликты13 декабря 2024 г.
Транспортировка российской военной техники в Курске

Бои ВСУ в Курской области

Бои ВСУ в Курской области

На фоне войны РФ против Украины ВСУ начали боевые действия в Курской области. Спустя неделю после начала наступления, украинские военные продвинулись вглубь территории РФ. Что там происходит - в фотогалерее DW.
Политика13 августа 2024 г.9 фото
external

Переговоры с Россией: что хочет Запад и на что готова Украина? | Макфол, Магазова, Функ

Переговоры с Россией: что хочет Запад и на что готова Украина? | Макфол, Магазова, Функ

Дональд Трамп на встрече с Макроном и Зеленским в Париже настаивал на необходимости начала переговоров с Россией. Возможны ли переговоры о прекращении огня уже этой зимой и на каких условиях? Будет ли Запад оказывать давление на Киев? И на какие уступки готова пойти сама Украина ради достижения мира? Обсудили в ток-шоу "В самую точку" с Еленой Барышевой.
Политика13 декабря 2024 г.44:07 мин.