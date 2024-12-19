Зеленский обсудил размещение миротворцев в Украине

Президент Украины сообщил о позитивных сигналах от европейских лидеров по поводу миротворцев. Он призвал к единству США и Евросоюза на фоне российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с европейскими лидерами возможность размещения миротворческой миссии в его стране на фоне российской агрессии. На данном этапе идут консультации при участии президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщил он на пресс-конференции после переговоров с европейскими союзниками в Брюсселе в четверг, 19 декабря.

По словам Зеленского, Макрон "контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами". Обсуждение продолжается, сказал он, добавив, что уже поступили позитивные сигналы. Зеленский отказался комментировать возможный формат миротворческой миссии в Украине, отметив, что это "сенситивный вопрос". "Здесь вопрос деталей, и мы обсуждаем эти детали", - добавил он.

Миротворческий контингент для Украины

Накануне источники Reuters сообщили, что европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину миротворческого контингента, который будет следить за выполнением условий мирного соглашения, если оно будет заключено. По данным собеседников агентства, в Украину могут отправить военных из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании. При этом источники Reuters отмечали, что некоторые европейские лидеры считают, что сейчас не время даже обсуждать этот вопрос.

Возможность отправки в Украину миротворцев стали активнее поднимать после встречи Макрона с избранным президентом США Дональдом Трампом и Зеленским в Париже 7 декабря. Трамп, по информации источников Reuters, исключил участие американских войск в возможной миротворческой операции, подчеркнув, что это дело европейцев.

Еще до начала переговоров в Брюсселе 19 декабря Зеленский призвал западных союзников к единству в деле оказания помощи Украине. "Нам нужно это единство, чтобы добиться мира. Лишь сообща США и Европа способны действительно остановить Путина и спасти Украину", - подчеркнул он. Зеленский отметил, что без помощи из США будет "очень трудно поддерживать Киев, и сообщил, что намерен провести переговоры с Трампом, как только тот вступит в должность президента США.