Писториус: Вопрос о миротворцах из ФРГ в Украине - открытый

Вопрос о возможном участии военнослужащих Германии в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). "Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", - сказал Писториус в интервью радиостанции Deutschlandfunk в четверг, 5 декабря. Он подчеркнул, что сейчас не время публично обсуждать такие сценарии.

Тем самым Писториус отреагировал на предложение министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок (Annalena Baerbock), вызвавшее резкую критику со стороны главы Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Ее слова были истолкованы, прежде всего в немецких СМИ, как поддержка идеи участия Германии в миротворческой миссии. Мерц назвал безответственным занятием "распространять такие спекуляции в настоящее время". "Такой вопрос сейчас не ставит никто", - подчеркнул он.

По словам Бориса Писториуса, ответ на вопрос о военном участии бундесвера в миротворческой миссии будет в итоге зависеть от "создавшихся условий". "В данный момент есть много "если" и "в случае". Если будет достигнут мир, и если затем кто-либо - кто бы это ни был - предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия ныне воюющих сторон", - отметил глава германского Минобороны.

Шольц: Обсуждение вопроса о миротворцах в Украине неуместно

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил в бундестаге, что обсуждать возможное участие Германии в миротворческой миссии в Украине "неуместно". "Бербок выразилась лишь в очень общих чертах. Канцлер абсолютно справедливо сказал, что речь идет о двух разных вещах. Одна - это наземные войска сейчас, Германия это исключает. Другая - что произойдет по завершении боевых действий? Об этом нужно будет говорить, когда наступит время, но не за спинами участников. Нужно обдумать все, но это не означает, что мы должны раскрывать все сценарии", - сказал в свою очередь Борис Писториус.

Со своей стороны уполномоченная бундестага по вопросам обороны Эва Хёгль (Eva Högl) выступила со сдержанным заявлением. "Для миротворческой миссии и использования наземных войск НАТО в данный момент нет оснований. Поэтому сейчас неуместно обсуждать возможное участие бундесвера в такой миссии", - сказала Хёгль в интервью изданиям группы Funke. Она подчеркнула, что задача бундесвера в данный момент - продолжать поддерживать Украину через поставки вооружений и обучение. Речь идет о том, чтобы увеличить шансы Украины на победу и мир, указала уполномоченная бундестага.