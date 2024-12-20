Цель и цена наступления РФ в Донбассе: итоги 2024 года

Россия оккупирует все больше территории Украины в Донбассе. Насколько критична ситуация для ВСУ в конце 2024 года, и почему Москва не смогла быстро достичь целей - в материале DW.

Подводя итоги 2024 года, Владимир Путин, похоже, оговорился. Ситуация в войне России против Украины "меняется кардинально", сказал президент РФ на пресс-конференции в четверг, 19 декабря. "Речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами", - заявил глава Кремля. В стенограмме на сайте Кремля слова "забирают" нет.

Чего добивается в Украине армия РФ

К концу третьего года масштабной войны российская армия увеличила темпы оккупации территорий на востоке Украины, в Донецкой области. После взятия в начале 2024 года пригорода Донецка Авдеевки новости о захвате деревень стали буднями. В октябре армия РФ оккупировала города Угледар и Селидово, в конце декабря городские бои идут в Курахово. Армия РФ в конце лета вплотную придвинулась к важному логистическому центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой области - городу Покровск.

Маркус Райснер Фото: BMVL

Именно там, считает австрийский военный историк, полковник Маркус Райснер (Markus Reisner), сконцентрированы основные усилия российской армии. Он объясняет это тем, что Россия надеется на "оперативный прорыв". "Самая критическая ситуация в Донбассе, конкретно, к югу от Покровска, - говорит Райснер. - Мы видим три оперативные манёвренные группы российской стороны, которые формируют крюк". Цель - не только окружение ВСУ, но и перерезание линий снабжения, считает Райснер.

По его словам, Россия торопится добиться максимального успеха до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Трамп заявил, что собирается с первых дней попытаться остановить войну и усадить Россию и Украину за стол переговоров. Как - вопрос открытый.

Как быстро РФ может оккупировать Донецкую область

Именно в районе Покровска к концу года Россия больше всего продвинулась на пути к давно заявленной президентом Путным цели - выходу на административную границу четырех украинских регионов, которые Москва объявила своими в сентябре 2022 года, закрепив оккупацию в конституции. Помимо Донецкой, это почти полностью оккупированная Луганская, а также частично оккупированные Херсонская и Запорожская области.

В случае захвата Покровска Россия сможет выйти на границу с Днепропетровской областью, откуда сможет двинуть силы на областные центры Днепр или Запорожье, а также на север Донецкой области. Там под контролем Киева остаются несколько городов, в том числе Краматорск - промышленный и административный центр, стратегически важный для снабжения всей украинской группировки в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский в Покровске, ноябрь 2024 года Фото: IMAGO/ZUMA Press Wire

Как быстро Россия сможет выйти на административные границы Донецкой области? Прогнозировать никто не берется, но прорыва фронта как минимум в первые месяцы 2025 года опрошенные DW эксперты не ждут. Все будет зависеть от ресурсов украинцев - боеприпасов и "прежде всего солдат", говорит Маркус Райснер. По его словам, ВСУ могут удержать линию фронта, но им уже тяжело обороняться в том числе и из-за рельефа местности. "Русские воюют на третьей линии (украинской) обороны, за которой - открытая местность и мало подготовленных оборонительных позиций", - объясняет австрийский эксперт.

В конце августа, когда российская армия подошла к Покровску на расстояние около 10 километров, украинский военный обозреватель Юрий Бутусов в беседе с DW предположил, что РФ может до конца года занять Селидово, Мирноград и Покровск. На момент написания статьи из этой тройки захвачено Селидово.

Хотя темпы продвижения российских войск к концу года возросли, в целом они "очень отстают от своего графика, на месяцы", - отмечает украинский обозреватель, полковник ВСУ в запасе Сергей Грабский. "Например, Часов Яр (пригород оккупированного весной 2023 года Бахмута. - Ред.) должен был быть взят на 9 мая, а Покровск - к 1 октября. Сейчас конец декабря 2024 года, этого не произошло", - напоминает эксперт.

Истощение с обеих сторон фронта

По его словам, для украинской стороны "критических ситуаций нет", на других участках фронта общей протяженностью более 1200 километров Россия успеха не добилась, говорит Грабский. Украина ведет "стратегическую оборону", а армия РФ продвигается за счет "преимущества в пять-шесть раз" на отдельных участках и ценой "невероятных потерь", отмечает эксперт.

Могилы погибших бойцов российской ЧВК "Вагнер", январь 2023 года Фото: REUTERS

По украинским и западным оценкам, РФ понесла осенью рекордные потери - ежедневно более тысячи бойцов убитыми. А общая цифра российских потерь убитыми и ранеными, по оценкам государственных источников в США, превысила полмиллиона. В последнее время "противник снижает интенсивность боевых действий", - говорит Грабский, ссылаясь на свои источники на передовой. DW не может проверить эти и другие данные.

О том, что наступающие российские силы "очень истощены", говорит и Маркус Райснер. Это же, по его словам, касается и ВСУ. Оценки экспертами потерь украинской стороны ниже, они исчисляются сотнями. При этом ресурс для мобилизации в РФ выше в разы. "Россия может призвать более миллиона, но ее проблема - способность баз комплектации обеспечить потребности армии", - считает Грабский. По его оценкам, эти возможности ограничены цифрой 300 тысяч, что сдерживает темпы российского наступления.

Ответственность за происходящее на поле боя "в равной степени лежит как на Украине, так и на Западе", который ее поддерживает, говорит Грабский. "Зачем мне десять танков Leopard, если у меня два экипажа?", - цитирует эксперт свою беседу осенью с одним из украинских командиров. Президент Владимир Зеленский регулярно упрекает Запад в недостаточных поставках Украине вооружений.

ВСУ хотят остаться в Курской области до прихода Трампа

Дональд Трамп Фото: Brian Snyder/REUTERS

Несмотря на сложную ситуацию в Донбассе, Украина к концу года продолжает удерживать часть занятой в августе территории Курской области РФ. На итоговой пресс-конференции президент Путин не ответил на вопрос, когда Россия сможет освободить этот регион. Сергей Грабский считает, что курская операция ВСУ успешна хотя бы потому, что сдерживает 50-тысячную российскую группировку и уничтожает объекты на территории РФ.

Маркус Райснер полагает, что Украина будет пытаться остаться в Курской области как минимум до вступления в должность президента США Трампа, чтобы использовать это на переговорах. Более того, австрийский эксперт предположил, что Украина может попытаться непосредственно перед инаугурацией еще раз зайти на территорию России. В целом Райснер считает, что для успешного сдерживания продвижения России Украине нужны регулярные удары западным оружием - ракетами ATACMS и Storm Shadow. "Недостаточно наносить эффектные удары раз в две недели, это должны быть ежедневные удары по логистическим точкам россиян", - говорит эксперт. Пока, по его словам, этого не видно.