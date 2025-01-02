Более половины немцев - за отправку миротворцев в Украину

Канцлер ФРГ Шольц высказался против публичной дискуссии о миротворцах, поскольку нет признаков прекращения военных действий. Министр обороны Писториус тоже считает обсуждение этого вопроса преждевременным.

Более половины жителей Германии поддерживают идею отправки миротворческих сил в Украину в случае заключения перемирия с Россией. Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного с 20 по 23 декабря социологической службой YouGov, сообщает в четверг, 2 января, агентство dpa.

Хотя 56 процентов опрошенных выступают за отправку миротворцев, видеть немецких военнослужащих в их составе хотели бы лишь 23 процента, а треть респондентов (33%) - против участия бундесвера. Почти каждый пятый опрошенный житель ФРГ (19%) в целом выступает против отправки миротворческих сил в Украину. У каждого четвертого нет определенного мнения по этому вопросу.

В настоящее время в НАТО обсуждают, как обеспечить прекращение огня между Украиной и Россией. При этом сейчас нет признаков того, что военные действия могут прекратиться в ближайшее время.

В связи с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказался против публичной дискуссии о миротворческих силах.Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) перед Рождеством в интервью медиагруппе Funke тоже заявил, что вопрос о миротворцах встанет только, когда будут определены параметры перемирия. Одновременно он отметил, что Германия, "будучи крупнейшим членом НАТО в Европе и первой экономикой континента, не сможет безучастно стоять в стороне".