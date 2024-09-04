Минюст США предъявил обвинения ряду главарей ХАМАС

Обвинения лидерам ХАМАС предъявлены в связи с гибелью граждан США в ходе атаки в Израиле 7 октября 2023 года.

Министерство юстиции США предъявило обвинения в терроризме, заговоре с целью убийства и уклонении от санкций ряду лидеров палестинского радикального исламистского движения ХАМАС. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба ведомства .

По данным следствия, обвинения связаны с центральной ролью этих главарей ХАМАС в планировании, поддержке и совершении актов терроризма 7 октября 2023 года в Израиле.

"Министерство юстиции предъявило Яхье Синвару и другим высокопоставленным лидерам ХАМАС обвинения в финансировании, руководстве и контроле за кампанией по убийству американских граждан и созданию угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов, которая длилась десятилетиями", - заявил министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Он напомнил, что 7 октября подозреваемые убили около 1200 человек, в том числе - более 40 граждан США, и похитили сотни мирных жителей.

Дело будет во многом символическим

Дело, как полагают наблюдатели, будет носить во многом символический характер, поскольку Синвар, предположительно, скрывается в системе подземных туннелей, а еще трое обвиняемых, вероятнее всего, убиты.

Ранее, 30 августа, останки шести израильских заложников - четырех мужчин и двух женщин - были найдены на юге сектора Газа. Как сообщило министерство здравоохранения Израиля после судебно-медицинской экспертизы 31 августа, заложники были убиты за 2-3 суток до этого "террористами ХАМАС несколькими выстрелами с близкого расстояния".

По прошествии 11 месяцев с нападения ХАМАС на Израиль во власти террористов, по данным израильской стороны, остаются 97 заложников. МИД Германии полагает, что из них - небольшое число имеющих связи с ФРГ. Речь, вероятно, идет о двузначном порядке цифр.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного еврейского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 40,7 тысячи человек, еще более 94 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.