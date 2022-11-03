Microsoft выделит еще 100 млн долларов на техпомощь Украине

На 253-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 3 ноября (время московское).

++15.25++

Украина сможет бесплатно пользоваться облачными сервисами и центрами обработки данных Microsoft по всей Европе в течение всего 2023 года, объявила технологическая корпорация. Microsoft пообещала предоставить дополнительную технологическую помощь в размере почти 100 миллионов долларов, в результате чего общий объем поддержки Украины с начала российского вторжения в феврале превысит 400 миллионов долларов. Поддержка компании "позволит государственным учреждениям, критически важным объектам инфраструктуры и другим секторам в Украине продолжать управлять своей цифровой инфраструктурой и обслуживать граждан через облако Microsoft", написал президент Microsoft Брэд Смит в своем блоге .

++15.00++

Власти граничащей с Украиной Брянской области решили продлить с 5 ноября еще на 15 суток действие высокого уровня террористической опасности, сообщается на сайте областного правительства . Отмечается, что такое решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения терактов на территории области.

++14.30++

В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сотню танков и боевых машин пехоты (БМП) из запасов белорусской армии, сообщает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о войне России с Украиной. Как отмечают британские разведчики, бронетанковые части и артиллерия "занимают центральное место" в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.

В Киев прибыли президент и министр обороны Греции

++14.05++

Президент Греции Катерина Сакелларопулу и министр национальной обороны Никос Панайотопулос прибыли с визитом в Киев, сообщают греческие СМИ. О поездке не было объявлено заранее из соображений безопасности. В ходе визита запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым.

Хроника событий 3 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: