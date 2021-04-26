Макрон заявил Путину о серьезном беспокойстве за Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил российскому коллеге Владимиру Путину, что серьезно обеспокоен здоровьем отбывающего реальный срок в колонии критика Кремля Алексея Навального, а также соблюдением его основных прав. Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщила со ссылкой на телефонный разговор двух лидеров пресс-служба Елисейского дворца.

Одновременно Макрон призвал российского президента со всей ответственностью взять на себя обязательства по снижению напряженности в отношениях с Украиной. Это должно произойти "путем реального отвода войск и тяжелой техники от границы, четкого подтверждения прекращения огня и надежного возобновления диалога", заявил он далее.

Французский президент в разговоре с Путиным также заявил о поддержке Франции европейских партнеров после выдворения Россией одного итальянского и 20 чешских дипломатов, говорится в заявлении его офиса.

Преследование Навального

Алексей Навальный был задержан 17 января сразу после возвращения в РФ из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым веществом "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Оппозиционер с 31 марта держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. Соратники и адвокаты политика неоднократно указывали на ухудшение состояния его здоровья, невозможность передать рекомендованные лекарства и пытки лишением сна. Сам Навальный указал на готовность сотрудников колонии перейти к принудительному кормлению. Послемассовых акций солидарности с Навальным 21 апреля в России и мире политика обследовали врачи, затем он объявил об окончании голодовки.

Обострение ситуации на границе РФ и Украины

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало обеспокоенность Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в аннексированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США и Европу помочь отразить агрессию РФ. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину встречу "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", в ответ президент РФ заявил, что готов принять "президента Украины в Москве". 26 апреля Зеленский сообщил, что поручил согласовать место и время встречи с Путиным.

Дипломатический кризис между РФ и Чехией

В середине апреля начался дипломатический кризис между Россией и Чехией. Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о "беспрецедентном террористическом акте". Эксперты назвали происходящее самым глубоким кризисом в отношениях между двумя государствами за многие десятилетия. Кремль отверг обвинения со стороны Праги.

Чехия сначала выслала из страны 18 российских дипломатов, а Россия в ответ - 20 чешских. Затем Чехия объявила о высылке еще нескольких десятков сотрудников дипмиссии РФ.

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