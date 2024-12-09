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Лукашенко помиловал еще 29 политических заключенных

Даниил Сотников
9 декабря 2024 г.

Белорусский правитель в шестой раз с лета 2024 года помиловал группу политзаключенных. Их имена не называются.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Sergei Savostyanov/AFP/Getty Images

Правитель Беларуси Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных в стране по статьям "экстремистской направленности". Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА в понедельник, 9 декабря.

В пресс-службе Лукашенко утверждают, что все помилованные "раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании". "Это 11 женщин и 18 мужчин. Среди них 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 имеют хронические заболевания", - сообщили в пресс-службе. Имена политзаключенных, как и при прошлых помилованиях, не называются. 

Это шестое массовое помилование политических заключенных в Беларуси с лета этого года. Лукашенко 16 августа подписал указ о помиловании 30 человек, 4 сентября - вновь 30 человек, 16 сентября были помилованы еще 37 человек, 7 ноября - 31 человек и 20 ноября - еще 32 человека.

Лукашенко не исключал помилования Колесниковой

В интервью корреспонденту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани в октябре 2024 года белорусский правитель заявил, что готов рассмотреть прошения о помиловании от политических заключенных, в том числе от Марии Колесниковой.

12 ноября Мария Колесникова встретилась со своим отцом. Их совместное фото в своем Telegram-канале опубликовал блогер Роман Протасевич. До этого более 600 дней с политзаключенной не было связи. На следующий день отец Колесниковой в разговоре с агентством AP заявил, что она готова подумать о написании прошения о помиловании.

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