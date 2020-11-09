Локдаун, карантин, самоизоляция: Европа воюет с пандемией (фотогалерея)

Как Европа борется со второй волной коронавируса

Франция: больных COVID-19 отправляют на лечение в Германию

Франция находится на четвертом месте в мире по уровню распространения коронавируса. С начала пандемии здесь выявлено 1,9 млн заражений. Система здравоохранения страны перегружена, некоторых пациентов перевозят на лечение в ФРГ. С конца октября в стране действует локдаун. Жителям отводится один час в день, чтобы сходить в магазин, к врачу или прогуляться в радиусе не более одного километра от дома.