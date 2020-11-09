Локдаун, карантин, самоизоляция: Европа воюет с пандемией (фотогалерея)

Пытаясь снизить число заражений коронавирусной инфекцией и не допустить коллапса системы здравоохранения, европейские страны вводят жесткие ограничения. Об их мерах борьбы с SARS-CoV-2 - фотогалерея DW.
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