В Швеции коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 55 млн человек во всем мире, более 1,3 млн скончались. Выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями 17 ноября.
Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 17 ноября (время московское).
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В первом полугодии 2020 года COVID-19 стал причиной приблизительно 10 процентов от общего числа смертей в Швеции. Как следует из отчета министерства здравоохранения и социального развития страны, последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране. За шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов. В 14 тыс. случаев причиной послужили заболевания сердца и системы кровообращения, 11 600 больных страдали различными онкологическими заболеваниями, 5500 умерли от последствий COVID-19. Как отмечается в документе, распространение коронавируса способствовало тому, что смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10 процентов у женщин и на 14 процентов у мужчин.
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В США не прекращается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки, по данным органов здравоохранения, он подтвержден у 166 581 человек. Это второе по величине значение с начала пандемии. Таким образом, в США подтверждено 11 279 503 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За последние сутки скончались еще 796 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Число погибших от последствий заражения коронавирусом в стране приближается к 250 тысячам (246 879).
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Прививка от коронавируса не должна стать обязательным условием для спортсменов, желающих принять участие в Олимпийских играх - 2021 в Токио. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) в ходе визита в Олимпийскую деревню. Он отметил, что никого нельзя принудить к прививке, так как это личное решение каждого. В то же время Бах обещал, что "мы, по возможности, будем мотивировать спортсменов к прививке". Олимпийские игры должны были пройти в Токио летом 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на год.
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В Германии в 375 из 412 регионов (или 91%) превышен допустимый показатель в 50 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней. Это следует из последних данных Института имени Роберта Коха. Самые высокие показатели зафиксированы в баварском округе Фрейунг-Графенау (371,4) и городе Шпайер (367,9). В целом, на севере страны число новых случаев заражения ниже, чем на юге.
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В Москве для школьников 6-11 классов до 6 декабря продлили дистанционный формат обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что число случаев заражения COVID-19 продолжает расти, и в последний месяц среди учащихся старших классов насчитывается 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю. Ученики 6-11 классов перешли в дистанционный режим обучения 19 октября, для младших классов обучение проходит в обычном режиме.
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Из-за пандемии коронавирусной инфекции почти в четыре раза уменьшилось количество иностранных туристов, въехавших на территорию Украины в 2020 году. По данным Государственной пограничной службы, на которую ссылается агентство УНИАН, за 9 месяцев 2020 года Украину посетили лишь 2,7 млн иностранных туристов против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.
При этом, по оценкам Нацбанка, за те же 9 месяцев 2020 года они потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года .
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. Строгие ограничения социальной жизни в условиях эпидемии коронавируса она назвала настоящим вызовом для демократического общества, а принятые решения - самыми трудными за все время ее работы во главе правительства. Однако ждать, пока все места в отделениях реанимации будут заполнены, по ее словам, недопустимо. Выступая на экономическом форуме, который ежегодно проводит газета Süddeutsche Zeitung, Меркель призвала не забывать о том, что к группе риска относятся не только пожилые, особенно - живущие в домах престарелых, но и те люди, которые страдают хроническими заболеваниями.
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В России суточный прирост числа новых заражений составил 22 410 случаев. Выписаны более 22 000 человек, что является максимальным показателем. Число подтвержденных летальных исходов также превысило предыдущие показатели - 442 скончавшихся. По данным оперативного штаба, нарастающим итогом в России зарегистрированы 1 млн 971 тысяч 13 случаев заражения коронавирусной инфекции, 33 931 умерший и 1 млн 475 тысяч 904 выписанных. Общее количество активных случаев составляет 538 822.
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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 3117 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 85 952. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 778 человек: за минувшие сутки скончались еще 45 человек. Выздоровели 68 929 инфицированных.
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Ведущий вирусолог США Энтони Фаучи назвал результаты промежуточных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, впечатляющими. В интервью агентству AFP ученый заявил, что, по его мнению, эффективность вакцинации с показателем 70-75 процентов уже можно считать удовлетворительной. Moderna накануне объявила об эффективности 94,5%. "Это действительно впечатляющий результат, я думаю, никто не ожидал, что он окажется настолько хорошим", - подчеркнул Фаучи.
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В Германии за сутки зафиксированы более 14 тысяч заражений, что хотя и превышает показатели предыдущего дня, но значительно меньше показателей прошлых недель. Тогда несколько раз число суточных заражений превышало 20 тысяч. За последние 24 часа в ФРГ от последствий заражения погибло 267 человек. Общее число смертей - 12 814.
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Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о запуске в четырех штатах США тестовой программы по внедрению вакцины, разработанной в партнерстве с немецкой фирмой BioNTech. В ходе пилотного проекта в Род-Айленде, Техасе, Нью-Мексико и Теннесси будут тестироваться возможности логистики для доставки и использования вакцины, объявила компания, заверив, что в результате этой программы дозы вакцины не поступят в названные штаты раньше, чем в другие, и они не получат каких-либо иных предпочтений.
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В борьбе с коронавирусом австрийские власти вновь сводят к минимуму общественную жизнь в стране. С 17 ноября по 6 декабря в Австрии вводится локдаун. Как и в начале пандемии весной, выходить из дома и квартиры разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, от которых нельзя отказаться, на прием к врачу.
Разрешается также выходить на прогулку или пробежку. Почти все магазины закрыты, за исключением лишь точек продажи товаров повседневного спроса - таких как супермаркеты, аптеки или банки.
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Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и баварская ХСС становятся все популярнее в Германии, свидетельствуют социологические опросы. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5 процента опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность партии, входящей в правящую коалицию, повлияли действия властей в борьбе с пандемией и страх экономического кризиса.
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Количество заражений коронавирусом с начала пандемии в Калифорнии превысило 1 миллион случаев. Реагируя на рост заражений, этот штат США ужесточает ограничения: закрыты бары и спортзалы, ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на открытых террасах. В общественных пространствах необходимо носить маски.
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Власти Германии приняли решение оплачивать федеральным чиновникам во время командировок дополнительное место в поезде, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Таким образом место в поезде рядом с федеральным чиновником будет всегда свободным.
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У двух игроков сборной Украины по футболу, участвовавших в субботнем матче с сборной Германии, обнаружен коронавирус. Речь идет об Эдуарде Соболе и Евгении Макаренко. Третий игрок, у которого обнаружен вирус, вратарь Дмитрий Резник, в матче участия не принимал. Во вторник украинцы сыграют со сборной Швейцарии: из Киева на замену в Цюрих прилетели три других игрока.
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