В Швеции коронавирус стал третьей по распространенности причиной смерти

Мировое сообщество борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 55 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer , от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,3 млн человек, выздоровели свыше 38 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 17 ноября (время московское).

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Смотреть видео 26:06 Поделиться Оправдал ли себя особый подход Швеции к коронавирусу? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3el9I Правда о коронавирусе: оправдал ли себя особый путь Швеции? Глава МИД Анн Линде в Conflict Zone

В первом полугодии 2020 года COVID-19 стал причиной приблизительно 10 процентов от общего числа смертей в Швеции. Как следует из отчета министерства здравоохранения и социального развития страны, последствия заражения коронавирусом стали третьей по распространенности причиной смерти в стране. За шесть месяцев в Швеции скончались около 51,5 тыс. пацентов. В 14 тыс. случаев причиной послужили заболевания сердца и системы кровообращения, 11 600 больных страдали различными онкологическими заболеваниями, 5500 умерли от последствий COVID-19. Как отмечается в документе, распространение коронавируса способствовало тому, что смертность в стране, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, выросла на 10 процентов у женщин и на 14 процентов у мужчин.

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В США не прекращается рост числа новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки, по данным органов здравоохранения, он подтвержден у 166 581 человек. Это второе по величине значение с начала пандемии. Таким образом, в США подтверждено 11 279 503 случаев инфицирования SARS-CoV-2. За последние сутки скончались еще 796 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Число погибших от последствий заражения коронавирусом в стране приближается к 250 тысячам (246 879).

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Прививка от коронавируса не должна стать обязательным условием для спортсменов, желающих принять участие в Олимпийских играх - 2021 в Токио. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) в ходе визита в Олимпийскую деревню. Он отметил, что никого нельзя принудить к прививке, так как это личное решение каждого. В то же время Бах обещал, что "мы, по возможности, будем мотивировать спортсменов к прививке". Олимпийские игры должны были пройти в Токио летом 2020 года, но из-за пандемии были перенесены на год.

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В Германии в 375 из 412 регионов (или 91%) превышен допустимый показатель в 50 новых случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней. Это следует из последних данных Института имени Роберта Коха. Самые высокие показатели зафиксированы в баварском округе Фрейунг-Графенау (371,4) и городе Шпайер (367,9). В целом, на севере страны число новых случаев заражения ниже, чем на юге.

Для московских школьников продлили дистанционное обучение

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В Москве для школьников 6-11 классов до 6 декабря продлили дистанционный формат обучения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что число случаев заражения COVID-19 продолжает расти, и в последний месяц среди учащихся старших классов насчитывается 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю. Ученики 6-11 классов перешли в дистанционный режим обучения 19 октября, для младших классов обучение проходит в обычном режиме.

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Из-за пандемии коронавирусной инфекции почти в четыре раза уменьшилось количество иностранных туристов, въехавших на территорию Украины в 2020 году. По данным Государственной пограничной службы, на которую ссылается агентство УНИАН, за 9 месяцев 2020 года Украину посетили лишь 2,7 млн иностранных туристов против 10,7 млн за аналогичный период 2019 года.

При этом, по оценкам Нацбанка, за те же 9 месяцев 2020 года они потратили в Украине в 27 раз меньше валюты, чем за аналогичный период предыдущего года .

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Ангела Меркель

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала жителей страны к пониманию необходимости введенных противоэпидемиологических мер. Строгие ограничения социальной жизни в условиях эпидемии коронавируса она назвала настоящим вызовом для демократического общества, а принятые решения - самыми трудными за все время ее работы во главе правительства. Однако ждать, пока все места в отделениях реанимации будут заполнены, по ее словам, недопустимо. Выступая на экономическом форуме, который ежегодно проводит газета Süddeutsche Zeitung, Меркель призвала не забывать о том, что к группе риска относятся не только пожилые, особенно - живущие в домах престарелых, но и те люди, которые страдают хроническими заболеваниями.

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В России суточный прирост числа новых заражений составил 22 410 случаев. Выписаны более 22 000 человек, что является максимальным показателем. Число подтвержденных летальных исходов также превысило предыдущие показатели - 442 скончавшихся. По данным оперативного штаба, нарастающим итогом в России зарегистрированы 1 млн 971 тысяч 13 случаев заражения коронавирусной инфекции, 33 931 умерший и 1 млн 475 тысяч 904 выписанных. Общее количество активных случаев составляет 538 822.

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 3117 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 85 952. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 778 человек: за минувшие сутки скончались еще 45 человек. Выздоровели 68 929 инфицированных.

Главный вирусолог США впечатлен вакциной от компании Moderna

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Ведущий вирусолог США Энтони Фаучи

Ведущий вирусолог США Энтони Фаучи назвал результаты промежуточных испытаний вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, впечатляющими. В интервью агентству AFP ученый заявил, что, по его мнению, эффективность вакцинации с показателем 70-75 процентов уже можно считать удовлетворительной. Moderna накануне объявила об эффективности 94,5%. "Это действительно впечатляющий результат, я думаю, никто не ожидал, что он окажется настолько хорошим", - подчеркнул Фаучи.

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В Германии за сутки зафиксированы более 14 тысяч заражений, что хотя и превышает показатели предыдущего дня, но значительно меньше показателей прошлых недель. Тогда несколько раз число суточных заражений превышало 20 тысяч. За последние 24 часа в ФРГ от последствий заражения погибло 267 человек. Общее число смертей - 12 814.

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Дозы вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech

Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о запуске в четырех штатах США тестовой программы по внедрению вакцины, разработанной в партнерстве с немецкой фирмой BioNTech. В ходе пилотного проекта в Род-Айленде, Техасе, Нью-Мексико и Теннесси будут тестироваться возможности логистики для доставки и использования вакцины, объявила компания, заверив, что в результате этой программы дозы вакцины не поступят в названные штаты раньше, чем в другие, и они не получат каких-либо иных предпочтений.

В Австрии введен жесткий локдаун

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В борьбе с коронавирусом австрийские власти вновь сводят к минимуму общественную жизнь в стране. С 17 ноября по 6 декабря в Австрии вводится локдаун. Как и в начале пандемии весной, выходить из дома и квартиры разрешается только по определенным причинам - например, для посещения продуктовых магазинов и аптек, поездок на работу, от которых нельзя отказаться, на прием к врачу.

Разрешается также выходить на прогулку или пробежку. Почти все магазины закрыты, за исключением лишь точек продажи товаров повседневного спроса - таких как супермаркеты, аптеки или банки.

Правящий блок партий ХДС и ХСС становится все популярнее

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Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и баварская ХСС становятся все популярнее в Германии, свидетельствуют социологические опросы. За блок ХДС/ХСС готовы проголосовать 36,5 процента опрошенных - это лучший показатель за последние месяцы. Эксперты считают, что на популярность партии, входящей в правящую коалицию, повлияли действия властей в борьбе с пандемией и страх экономического кризиса.

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Количество заражений коронавирусом с начала пандемии в Калифорнии превысило 1 миллион случаев. Реагируя на рост заражений, этот штат США ужесточает ограничения: закрыты бары и спортзалы, ресторанам разрешено обслуживать клиентов только на открытых террасах. В общественных пространствах необходимо носить маски.

В ФРГ чиновникам будут оплачивать по два места в поезде при командировках

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Власти Германии приняли решение оплачивать федеральным чиновникам во время командировок дополнительное место в поезде, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом. Таким образом место в поезде рядом с федеральным чиновником будет всегда свободным.

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У двух игроков сборной Украины по футболу, участвовавших в субботнем матче с сборной Германии, обнаружен коронавирус. Речь идет об Эдуарде Соболе и Евгении Макаренко. Третий игрок, у которого обнаружен вирус, вратарь Дмитрий Резник, в матче участия не принимал. Во вторник украинцы сыграют со сборной Швейцарии: из Киева на замену в Цюрих прилетели три других игрока.

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Смотреть видео 02:13 Поделиться Экспресс-тесты на COVID-19 в Германии Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3lNRc Экспресс-тесты на COVID-19 в Германии - плюсы и минусы