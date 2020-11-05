 Коронавирус: Австрия вводит повторный локдаун | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2020

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Европа

Коронавирус: Австрия вводит повторный локдаун

На фоне растущего числа заражений коронавирусом Австрия вводит радикальные карантинные меры, которые будут действовать с 17 ноября до 6 декабря.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в защитной маске перед пресс-конференцией, на которой он объявил о введении второго локдауна из-за пандемии коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Правительство Австрии на фоне активного распространения коронавируса в стране во второй раз с начала пандемии вводит особенно жесткие карантинные меры (локдаун). Об этом сообщил канцлер Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене в субботу, 14 ноября.

Введение локдауна означает, что со вторника, 17 ноября, и вплоть до 6 декабря в стране будут закрыты школы, предприятия бытового обслуживания, магазины. Покидать свой дом с этого дня будет разрешено только по уважительной причине. К ним относятся, в частности, поездка на работу, оказание помощи родственникам или отдых на свежем воздухе. Данное правило, однако, будет пересматриваться парламентом каждые десять дней.

Продолжат работу аптеки, банки, магазины, продающие товары, в которых люди нуждаются ежедневно, то есть супермаркеты, магазины, продающие хозтовары и косметику. Детские сады будут закрыты. Школы перейдут на дистанционное обучение. В исключительных случаях, однако, родители будут иметь возможность привести туда своих детей.

По словам Себастьяна Курца, личные контакты во время локдауна должны быть сведены к минимуму. "Моя настойчивая просьба на ближайшие недели звучит так: "Не встречайтесь ни с кем!" Каждый социальный контакт - это лишний контакт", - заявил глава австрийского правительства.

Пандемия COVID-19 в Австрии

"Даже если учесть, что никто из нас не хочет повторного локдауна, - это единственное средство (борьбы с пандемией COVID-19 - Ред.), которое, как мы знаем, надежно работает", - подчеркнул Курц.

Рестораны, компании, занимающиеся туристическим бизнесом, а также культурные и развлекательные учреждения закрыты в Австрии с 3 ноября. Кроме того, в стране уже сейчас действует комендантский час с 20.00 до 6.00.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом заразились в Австрии 191 228 человек. 1661 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 за это время скончался. С начала ноября число новых заражений в стране продолжало стабильно расти, из-за чего эксперты стали опасаться перегрузки системы здравоохранения, особенно в области интенсивной терапии.

Первый локдаун был введен в Австрии в середине марта. Его постепенное ослабление началось после Пасхального воскресенья, которое в 2020 году выпало на 12 апреля.

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    Автор: Максим Нелюбин


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