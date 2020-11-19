Курящий вирусолог - сувенир из Рудных гор (фото)

Зайфен • Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых за время пандемии особую известность получил руководитель Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten).

Он не только был и остается частым партнером по интервью в разных немецких теле- и радиопередачах, но и регулярно участвует в записи специального подкаста общественно-правовой медиакомпании NDR "Das Coronavirus-Update", о котором мы уже рассказывали. Некоторые из выпусков даже переведены на русский язык.

Профессор Кристиан Дростен - директор Института вирусологии клиники "Шарите"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Кристиан Дростен во время церемонии вручения наград во дворце Бельвю. Берлин, 1 октября 2020 года

В начале октября Кристиан Дростен был удостоен орденом "За заслуги перед ФРГ". Награду вручил в Берлине лично федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По словам главы государства, она является подтверждением признанных во всем мире результатов исследования коронавирусной инфекции, проведенных этим немецким ученым.

Передача награды во время пандемии проходила, как видно на фотографии, не из рук президента - в руки орденоносца, а бесконтактным путем и при соблюдении правил социального дистанцирования.

Профессор Дростен - вирусолог и курящий человечек

Поводом для нашей сегодняшней публикации стало своего рода свидетельство широкого народного признания заслуг Кристиана Дростена в борьбе с пандемией. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков (нем. Räuchermännchen) - таких вот фигурок с курительными свечами. Как сообщает информационное агентство dpa, первые пятнадцать курящих вирусологов были сразу же распроданы.

Мастер народных промыслов из Рудных гор Тино Гюнтер (Tino Günther) - создатель фигурки курящего вирусолога

Во время производства первой партии "Кристианов Дростенов"

Курящие человечки - рождественские украшения из Рудных гор

Курящие человечки являются традиционными рождественскими украшениями из Саксонии, пользуются спросом во всей стране и входят в число популярных в самой Германии и за границей немецких сувениров. Первые письменные упоминания таких фигурок датированы примерно 1830 годом.

"Курящий лесоруб" из Рудных гор

Изготавливают эти украшения из древесины разных пород в небольших мастерских в Рудных горах. Чаще всего выпускают фигурки, изображающие лесников, лоточников, горняков, солдат или кухарок.

В саксонской общине Зематаль (Sehmatal) в 2012 году был открыт первый в Германии Музей курящих человечков (Räuchermann-Museum). Экспозиция насчитывает в общей сложности около 2200 экспонатов. "Кристиан Дростен", несомненно, займет в этой коллекции одно из почетных мест.

Смотрите также:

