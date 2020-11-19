Курящий вирусолог - сувенир из Рудных гор (фото)

Зайфен • Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых за время пандемии особую известность получил руководитель Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессор Кристиан Дростен (Christian Drosten).
Он не только был и остается частым партнером по интервью в разных немецких теле- и радиопередачах, но и регулярно участвует в записи специального подкаста общественно-правовой медиакомпании NDR "Das Coronavirus-Update", о котором мы уже рассказывали. Некоторые из выпусков даже переведены на русский язык.
Профессор Кристиан Дростен - директор Института вирусологии клиники "Шарите"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Кристиан Дростен во время церемонии вручения наград во дворце Бельвю. Берлин, 1 октября 2020 года
В начале октября Кристиан Дростен был удостоен орденом "За заслуги перед ФРГ". Награду вручил в Берлине лично федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). По словам главы государства, она является подтверждением признанных во всем мире результатов исследования коронавирусной инфекции, проведенных этим немецким ученым.
Передача награды во время пандемии проходила, как видно на фотографии, не из рук президента - в руки орденоносца, а бесконтактным путем и при соблюдении правил социального дистанцирования.
Профессор Дростен - вирусолог и курящий человечек
Поводом для нашей сегодняшней публикации стало своего рода свидетельство широкого народного признания заслуг Кристиана Дростена в борьбе с пандемией. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков (нем. Räuchermännchen) - таких вот фигурок с курительными свечами. Как сообщает информационное агентство dpa, первые пятнадцать курящих вирусологов были сразу же распроданы.
Мастер народных промыслов из Рудных гор Тино Гюнтер (Tino Günther) - создатель фигурки курящего вирусолога
Во время производства первой партии "Кристианов Дростенов"
Курящие человечки - рождественские украшения из Рудных гор
Курящие человечки являются традиционными рождественскими украшениями из Саксонии, пользуются спросом во всей стране и входят в число популярных в самой Германии и за границей немецких сувениров. Первые письменные упоминания таких фигурок датированы примерно 1830 годом.
"Курящий лесоруб" из Рудных гор
Изготавливают эти украшения из древесины разных пород в небольших мастерских в Рудных горах. Чаще всего выпускают фигурки, изображающие лесников, лоточников, горняков, солдат или кухарок.
В саксонской общине Зематаль (Sehmatal) в 2012 году был открыт первый в Германии Музей курящих человечков (Räuchermann-Museum). Экспозиция насчитывает в общей сложности около 2200 экспонатов. "Кристиан Дростен", несомненно, займет в этой коллекции одно из почетных мест.
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Традиционные немецкие сувениры
Берлинские медведи
Начнем с немецкой столицы, из поездки в которую сложно вернуться домой без хотя бы одного медведя - Berliner Bär. Этот зверь украшает герб города с конца XIII века. Однако, как предполагают историки, название Берлина произошло во времена колонизации восточных земель германскими племенами не от немецкого слова Bär, а от древнеславянского berl - болото.
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Традиционные немецкие сувениры
"Восточный" человечек
Серьезную конкуренцию медведям на столичном сувенирном рынке составляют восточногерманские светофорные человечки - DDR-Ampelmännchen или Ost-Männchen. Отличительная их черта - широкополые шляпы, а культовый статус они получили еще во времена ГДР. В Берлине можно купить, например, светильник с таким человечком, а также сумки, фигурки, штопоры, часы, брелоки и так далее.
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Традиционные немецкие сувениры
Осколки Стены
Тех, кто в 1989 году хотел как можно быстрее всеми доступными подручными средствами разрушить Берлинскую стену или просто отбить кусок на память о мирной революции в ГДР, прозвали "стенными дятлами" (Mauerspechte). Сегодня откалывать от Стены уже ничего нельзя. Однако на ее строительство ушло 200 тысяч тонн бетона, так что сувенирные киоски осколками обеспечены надолго.
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Традиционные немецкие сувениры
Часы с кукушкой
Из Берлина переместимся в Шварцвальд - знаменитое Чернолесье на юго-западе Баден-Вюртемберга. Считается, что в середине XVIII века именно отсюда начали распространяться по всему миру настенные часы с кукушкой (Kuckucksuhr). Сегодня разброс цен на такие часы, изготовленные здесь, в зависимости от их качества и материала, из которого они сделаны, составляет от полусотни до почти двух тысяч евро.
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Традиционные немецкие сувениры
"Погодный домик"
Помимо часов с кукушкой, умельцы из Шварцвальда и некоторых других регионов Германии, например, Тюрингского леса, мастерят из дерева миниатюрные метеорологические будочки (Wetterhäuschen). Большинство моделей стоит недорого, но типичного немецкого колорита в них не меньше, чем в настенных часах с голосистыми птичками. Самый дешевый домик обойдется в 10 евро, но есть и более дорогие - за 250.
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Традиционные немецкие сувениры
Для любителей пива
Что касается пива в Германии, то содержание (а именно - сорт напитка) обычно определяет форму сосуда, из которого его следует употреблять. В качестве сувенира можно прикупить, например, баварскую литровую кружку (Maßkrug) - стеклянную или фарфоровую, с цинковой крышкой или без крышки, простую или разрисованную.
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Традиционные немецкие сувениры
Кожаные штаны
Во время встречи "большой семерки", состоявшейся в Баварии в июне 2015 года, Барак Обама, якобы досадуя, с легким акцентом сообщил местным жителям, что забыл дома свои кожаные штаны - ледерхозе (Lederhose). В чем проблема? Мог бы купить новые, чтобы порадовать хозяев встречи! Самые простые стоят 40 - 60 евро. Еще дешевле - баварские шляпы. А для дома можно приобрести альпийский колокольчик…
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Традиционные немецкие сувениры
Дирндль
Кстати, на дамах традиционные кожаные штаны смотрятся тоже вполне эффектно, но если выбирать для них что-то из баварского гардероба, лучше купить в качестве подарка дирндль (Dirndl) - национальное баварскую женскую одежду. Шьют ее самых разных фасонов и расцветок - на любой кошелек. Особой популярностью дирндль пользуется во время пивного праздника Oktoberfest.
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Традиционные немецкие сувениры
Для любителей вина
Предпочитающие пиву вино тоже не должны вернуться из Германии с пустыми руками: они могут прикупить такие бокалы с ножкой из зеленого стекла. Стандартный размер, правда, меньше, чем в руках у Гельмута Коля. Römer Weingläser, как их называют, никакого отношения к римлянам, даже очень древним, не имеют. Название происходит от голландского глагола roemen (восхвалять). 25 евро за шесть штук.
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Традиционные немецкие сувениры
Садовый гном
По некоторым оценкам, Германию сейчас населяют 25 миллионов садовых гномов. Действительно, Gartenzwerg - частый обитатель бюргерских садов, дач и лужаек. Самые первые появились около замков в барочную эпоху в конце XVII века, а массовое их шествие началось в середине XIX столетия. Приобрести в качестве сувенира один из этих символов немецкого кича можно за 20 - 30 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Щелкунчик
Декоративные щелкунчики (Nussknacker) из региона Рудных гор - традиционные спутники немецкого Рождества. Их начали мастерить в первой половине XIX века, а мировую славу они приобрели после публикации сказки Гофмана и постановки балета Чайковского. Стоят от 40 до 200 евро. Выбирать можно из королей, лесничих, гусаров, трубочистов... Всех вариантов не перечислишь, а на фото - музейные экспонаты.
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Традиционные немецкие сувениры
Рождественские игрушки
Среди типично немецких сувениров нельзя не упомянуть также некоторые другие рождественские игрушки и украшения. Например, пирамиды-карусели (Weihnachtspyramide) или дымящих человечков с курительными свечами (Räuchermännchen) из тех же Рудных гор. Продаются они не только в этом регионе. Купить их можно на рождественских рынках по всей Германии.
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Традиционные немецкие сувениры
Нечистая сила
Брокенские ведьмы (Brockenhexe) поджидают туристов в Гарце, например, в городе Вернигероде. Рядом находится та самая гора Брокен, на которой они, слетаясь со всей Германии, празднуют Вальпургиеву ночь, что подробно описал Иоганн Вольфганг фон Гете в трагедии "Фауст". Трио или дуэт здешних сувенирных ведьм обойдется в 10 - 20 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Морской сувенир
В северных регионах Германии у вас есть шанс стать судовладельцем. Традиция строительства кораблей в бутылке (Buddelschiff) насчитывает здесь около трех столетий, а расцвет пришелся на вторую половину XIX века. Особо ценные модели хранятся в морских музеях. Сувенирные варианты продаются, например, в гамбургских туристических лавках по вполне приемлемым ценам: от 10 до 120 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Машинки для больших и маленьких
Любителей машинок в Германии ожидают муки выбора, особенно в городах, считающихся центрами автомобилестроения - Штутгарте, Мюнхене, Вольфсбурге (Mercedes, Porsche, BMW, VW). В восточных федеральных землях хитом сувенирных продаж остаются модели гэдээровских "Трабантов" - такие же пластмассовые, как и оригиналы, прозванные некогда "пластиковыми бомбардировщиками". Стоят Mini-Trabi от 4 до 60 евро.
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Традиционные немецкие сувениры
Автомобильная такса
Они начали завоевывать свои места под стеклами в 1970-е годы. Правда, Wackeldackel, милые таксы, долгие годы покачивавшие головой во время движения машины, в наши дни встречаются в них редко. Этот культовый аксессуар и символ конформизма - сувенир на любителя, но вполне забавный. К тому же сам Dackel - пес еще более немецкий, чем немецкая овчарка.
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Традиционные немецкие сувениры
Немецкое качество
Кухонные ножи Made in Germany давно завоевали славу во всем мире, поэтому вполне подходят в качестве подарков из Германии. Главное, не забыть сдать их в багаж в аэропорту. Ведущие производители находятся в Золингене и других городах Рурской области. Там выпускают также столовые приборы и ножницы. Начиналось все с точильных мастерских, располагавшихся на здешних речках.
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Традиционные немецкие сувениры
Немецкий фарфор
О любителях вина и пива мы уже позаботились. Пришло время тех, кто предпочитает чай или кофе. Эти напитки так и просятся быть поданными в чашках из мейсенского фарфора. Впрочем, делают в этом городе на Эльбе не только чашки. Нельзя забывать и о других производителях - например, о фирме Fürstenberg из одноименного города на Везере, а также Nymphenburg из Мюнхена и Rosenthal из Франконии.
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Традиционные немецкие сувениры
О-де-Колон
"Настоящая Кельнская вода" (Echt Kölnisch Wasser № 4711) - самый известный, хотя и не самый старый кельнский одеколон. Он продается повсюду в Германии. Другой, меньше сейчас известный, но самый первый Eau de Cologne фирмы Farina, которым пользовались Фридрих Великий, Наполеон и Николай I, гости Кельна могут купить в Парфюмерном музее недалеко от ратуши.
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Традиционные немецкие сувениры
Очень мягкая игрушка
Начали с медведей - медведями и закончим. От берлинских сувениров - к легендарным мишкам немецкой фирмы Steiff. Продаются они по всему миру, но это, конечно, не означает, что их нельзя привезти в подарок из самой Германии. Фирменный музей можно посетить на родине этих медведей - в баден-вюртембергском городе Гинген-ан-дер-Бренц.
Автор: Максим Нелюбин