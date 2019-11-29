 Дед ответит! В Германии открываются рождественские почтамты (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 13.11.2020

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По Германии

Дед ответит! В Германии открываются рождественские почтамты (фото)

Пандемия не помешала немецкому Рождественскому Деду открыть свой традиционный почтамт в Бранденбурге. В Германии такие праздничные отделения есть в нескольких местах.

Химмельпфорт

Химмельпфорт • Где, как и будут ли вообще работать в этом году рождественские рынки в Германии, до сих пор точно неизвестно. Большие рынки во многих местах уже заранее отменили, в Дортмунде даже начали разбирать не собранную до конца самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев, однако кое-где все же устанавливают палатки и павильоны, не теряя надежду все же получить разрешения открыться при условии соблюдения профилактических мер.

Рождественские почтамты в Германии

Многое в этом рождественском сезоне пока остается под вопросом, но один вопрос сейчас уже снят, о чем мы с удовольствием сообщаем. Несмотря на пандемию, в Германии будут работать традиционные рождественские почтамты и почтовые отделения.

Эти фотографии были сделаны, например, в бранденбургском Химмельпфорте - "Вратах небесных", где расположен один из них. Церемония открытия и передачи первых писем, которые уже начали поступать сюда  Рождественскому Деду со всего мира, прошла с участием гостей, но сам почтамт в этот раз будет работать, так сказать, в закрытом режиме, то есть без посетителей.

Рождественский Дед - на почтовом велосипеде

Химмельпфорт
Химмельпфорт
Химмельпфорт
Химмельпфорт

Куда писать Рождественскому Деду в Германии

Адреса, куда в Германии можно писать такие письма, чтобы получить ответ к празднику, можно узнать из нашей фотогалереи ниже.

Смотрите также: 

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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