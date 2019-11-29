Дед ответит! В Германии открываются рождественские почтамты (фото)

Химмельпфорт • Где, как и будут ли вообще работать в этом году рождественские рынки в Германии, до сих пор точно неизвестно. Большие рынки во многих местах уже заранее отменили, в Дортмунде даже начали разбирать не собранную до конца самую большую в мире рождественскую елку из живых деревьев, однако кое-где все же устанавливают палатки и павильоны, не теряя надежду все же получить разрешения открыться при условии соблюдения профилактических мер.

Рождественские почтамты в Германии

Многое в этом рождественском сезоне пока остается под вопросом, но один вопрос сейчас уже снят, о чем мы с удовольствием сообщаем. Несмотря на пандемию, в Германии будут работать традиционные рождественские почтамты и почтовые отделения.

Эти фотографии были сделаны, например, в бранденбургском Химмельпфорте - "Вратах небесных", где расположен один из них. Церемония открытия и передачи первых писем, которые уже начали поступать сюда Рождественскому Деду со всего мира, прошла с участием гостей, но сам почтамт в этот раз будет работать, так сказать, в закрытом режиме, то есть без посетителей.

Рождественский Дед - на почтовом велосипеде

Куда писать Рождественскому Деду в Германии

Адреса, куда в Германии можно писать такие письма, чтобы получить ответ к празднику, можно узнать из нашей фотогалереи ниже.

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