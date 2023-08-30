Крупнейший удар по РФ и другие события 553-го дня войны

Шесть областей РФ и Крым подверглись атакам дронов, в Пскове уничтожены не менее четырех самолетов. В Украине - также массированный ракетно-авиационный удар, сбиты 28 крылатых ракет и 15 дронов-камикадзе.

На 553-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 30 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Массированный удар по аэропорту Пскова

Среда началась с сообщений о массированной атаке беспилотников на западе и в центре европейской части России. От ударов беспилотников пострадали шесть российских областей, а также оккупированный Севастополь. Крупнейший удар был направлен на аэропорт Пскова. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что аэродром совместного базирования был атакован дронами. Власти региона объявили антитеррористический план "Эдельвейс", подразумевающий перевод силовых ведомств на усиленный режим службы с боевым оружием. По информации в местных Telegram-каналах, по аэропорту ударили 12 БПЛА.

В результате были повреждены не менее четырех военно-транспортных самолета Ил-76, которые используются для перевозки военных и техники. По неподтвержденным данным, еще два самолета были полностью уничтожены. Так называемые российские "военкоры" сообщили, что самолеты обслуживали 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию ВДВ, причастную к убийствам мирных жителей в украинской Буче весной 2022 года. В результате аэропорт Пскова был закрыт, все запланированные на 30 августа пассажирские авиарейсы отменены. Кроме того, вспыхнул пожар в расположенной рядом с аэродромом воинской части 64044 - 2 бригады спецназа ГРУ.

Налеты беспилотников на Брянскую, Орловскую, Калужскую и Московскую области

Минобороны РФ обвинило Киев в попытке атаковать объекты на территории Брянской, Орловской, Калужской и Московской областей. Власти Украины не комментировали данные утверждения. По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, три беспилотника были сбиты непосредственно над Брянском, жертв нет. Между тем, по неподтвержденным данным, один из сбитых беспилотников вызвал пожар на территории завода "Кремний ЭЛ" - одного из крупнейших производителей микроэлектроники в России. Издание "Важные истории" указывает, что завод производит детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". Кроме того, в Брянске два дроны атаковали телевышку. В результате уничтожения беспилотников пострадало и здание Следственного комитета.

Калужскую область атаковали три беспилотника. По данным Telegram-канала Shot, БПЛА ночью пытались атаковать крупнейшее нефтехимическое предприятие ООО "Первый Завод". В свою очередь власти сообщили о попадании дрона в Дзержинском районе "в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов". Еще один БПЛА был уничтожен в Сухиничском районе.

Еще два дрона, по официальным данным, сбиты в Орловской области, один - над территорией Рязанской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом беспилотнике, обнаруженном "на пути к Москве", а "губернатор" оккупированного Севастополя - об атаках дронов с моря. Минобороны РФ также сообщило, что около полуночи в акватории Черного моря были уничтожены 4 быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек. Российское ведомство не привело подробности. Украинская сторона не комментировала эти утверждения.

Федеральные СМИ уделили мало внимания массированному удару по РФ

Атака дронов на российские регионы стала самой масштабной с начала войны. Между тем ни один из российских федеральных телеканалов не осветил ее в полном объеме. На это обратили внимание журналисты онлайн-издания "Агентство". Так, канал "Россия 1" коротко рассказал только о "пожаре" в псковском аэропорту, причем в середине новостных выпусков, НТВ сообщил об "отражении попытки" ВСУ атаковать аэропорт Пскова. А "Первый канал" и вовсе проигнорировал тему в утренних выпусках новостей.

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от руководства российского концерна "Алмаз-Антей", который выпускает вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, перейти на производство "в режиме 24/7", то есть круглосуточно и без выходных. Пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу посетил один из заводов госконцерна в Тульской области и проинспектировал производственные цеха, выпускающие радиолокационные системы.

Массированный российский обстрел Украины

В ту же ночь Россия обстреляла Украину крылатыми ракетами и дронами-камикадзе Shahed. По территории страны было выпущено 44 ракеты и беспилотника, более половины из них - по Киеву. Налет на Киев стал наиболее масштабным с весны. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО уничтожили 43 из 44 целей. В одном из районов Киева обломки ракеты упали на территорию предприятия, вспыхнул пожар. В результате погибли два охранника, еще три человека были ранены. В другом районе из-за падения обломков ракеты загорелось здание гипермаркета "Ашан", пожар быстро потушили. В свою очередь ГСЧС Украины заявила о повреждении из-за ракетных ударов нескольких жилых домов в Киевской области, три человека были госпитализированы.

Кроме того, Россия атаковала ракетами и беспилотниками Одесскую, Николаевскую, Черкасскую и Житомирскую области. В частности, по Одесской области были выпущены ракеты морского базирования, взрывы прозвучали в Одессе. Глава Одесской ОВА Олег Кипер подтвердил, что регион подвергся атаке российских ракет и сообщил, что над Черным морем было уничтожено восемь воздушных целей. По его словам, попаданий и разрушений нет.

Продолжение наступления на Мелитопольском направлении

Как сообщил в вечерней оперативной сводке Генштаб ВСУ, в ходе атаки в ночь на среду Россия применила ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131", украинские силы ПВО уничтожили 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. В целом за сутки россияне нанесли по территории Украины 30 ракетных и 52 авиационных ударов, совершили 35 обстрелов из РЗСО, указал далее украинский Генштаб. По его данным, в течение суток произошло 35 боевых столкновений.

Украинские подразделения продолжают наступление на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах. За сутки авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 по зенитно-ракетным комплексам противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункт управления и 1 станцию РЭБ россиян, сообщил Генштаб.

Bild: ВСУ пересекли "линию Суровикина" на южном фронте

По данным немецкой газеты Bild, подразделения ВСУ пересекли главную линию российской обороны на юге страны и прорвались через возведенные российскими силами фортификационные сооружения, известные как "линия Суровикина". Военный корреспондент Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) опубликовал в сети микроблогов X (бывший Twitter) спутниковые снимки, подтвержденные геолокацией, и указал, что ВСУ прорвались за обширную сеть фортификационных сооружений на левобережье Днепра. Украинские войска приближаются к селу Вербовое Запорожской области, "тем самым "зубы дракона" сдерживали украинских солдат около 24 часов", написал Рёпке.

В пяти населенных пунктах Запорожской области, расположенных вблизи районов ведения боевых действий, объявлена принудительная эвакуация детей. Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, речь идет о городе Гуляйполе, поселке городского типа Степногорске, а также селах Преображенка, Егоровка и Новопавловка. Оттуда будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 членов семей или других законных представителей. Кроме детей, обязательная эвакуация будет также касаться маломобильных лиц.

ЕС сделает военную помощь Украине более структурированной

В тот же день в испанском Толедо прошло неформальное заседание министров обороны стран ЕС. По его итогам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз создаст фонд военной помощи Украине объемом 20 млрд евро, из которого с 2024 по 2027 годы Киеву будут ежегодно выделять по 5 млрд евро на программы вооружения и обучения. Необходимо, чтобы поддержка Украины "продолжалась и после войны, что бы ни случилось", указал Боррель. По его словам, целью является сделать военную помощь Евросоюза Украине более структурированной и отказаться от отдельных выплат из Европейского фонда мира (EPF). Эта поддержка "должна продолжаться ради восстановления страны, а также чтобы предоставить Украине гарантии безопасности", заявил глава европейской дипломатии.

Кроме того, министры обороны обсудили более широкие аспекты поддержки Украины, включая программу ЕС по поставке 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года. Среди прочего Боррель предложил расширить рамки обучения украинских солдат и офицеров и подготовить до конца года 40 тысяч военных. Поставленная ранее цель - подготовить в 2023 году 30 тысяч военнослужащих ВСУ - будет достигнута уже в конце ноября, отметил он.

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