Коронавирус: выявленная в Англии новая мутация обеспокоила ученых

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 107 млн жителей планеты. Свыше 2,3 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 79 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 10 февраля (время московское).

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Две новых мутации SARS-CoV-2, одна из которых вызвала "озабоченность" у ученых, выявлены в Англии. Об этом сообщили в Консультативной группе по угрозам новых респираторных вирусов, действующей при Минздраве Великобритании. По данным специалистов, один из вариантов был зафиксирован в Бристоле, именно он и вызывал беспокойство ученых. Второй обнаружили в Ливерпуле, на данный момент его изучают.

Специалисты поясняют, что в обеих случаях мутация коснулась шиповидного белка и сходна с теми, что были зафиксированы ранее в южноафриканской и бразильской разновидностях. По данным Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), в стране выявлены 76 случаев инфицирования новыми двумя вариантами. Врачи, однако, уверены, что вакцины будут эффективны против них.





Хроника пандемии 9 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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