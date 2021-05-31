Коронавирус: ВОЗ будет обозначать типы коронавируса греческими буквами

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 1 июня (время московское).
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет называть новые варианты коронавируса по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты. Так, британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бетта", а бразильский - "гамма".
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Власти Перу после вмешательства экспертной группы более чем в 2 раза увеличили количество смертей в статистике погибших от коронавируса: с 69000 до 180764. Ранее в статистику входили только умершие с позитивным тестом, теперь туда решили включить и тех, у кого коронавирус был "вероятен", исходя из истории болезни. Даже до повышения статистики Перу находился на 12-ом месте в мире по числу смертей от коронавируса.
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Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Именно на эти страны традиционно приходится наибольший пассажиропоток, так что Грузия ожидает восстановления туризма. Через границу будут пускать с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа.
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Россия возобновляет полеты с 8 странами. Уже 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон, а с 10 июня начнутся полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, в некоторые страны полетов из России станет больше. В частности, снова возобновится рейс Москва-Мюнхен.
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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 30,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии возросло на 864 до 462,7 тысячи человек. С начала пандемии в стране, по официальным данным, вирусом заразились более 16,5 миллиона человек.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 31 мая >>>
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Завод Pfizer в Бельгии снабжает весь мир
Амбициозная цель двух компаний - выпустить в 2021 году 2 млрд доз. Три предприятия Pfizer в США обеспечивают североамериканский рынок, а снабжать Европу и остальной мир поручено заводу корпорации в бельгийском Пуурсе. Уже в январе стало ясно, что его мощностей не хватит для удовлетворения глобального спроса, и началось их срочное расширение, из-за чего примерно на месяц упали объемы производства.
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Марбург обеспечит 750 млн доз в год
До создания вакцины BioNTech имела в Германии сравнительно небольшие производственные мощности. Теперь потребовалось крупное предприятие. 17 сентября 2020 года компания купила у швейцарского фармацевтического концерна Novartis завод в Марбурге. После срочной реконструкции и переоснащения он заработал 10 февраля. План на первое полугодие 2021 - 250 млн доз, проектная мощность - 750 млн доз в год.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Логистика требует холодного расчета
Особенность вакцины BioNTech/Pfizer - ей требуются сверхнизкие температуры до минус 80 градусов. Поэтому при транспортировке используются специальные термобоксы. Каждая содержит 23 килограмма сухого льда, проложенного тремя слоями: это обеспечивает холод в течение десяти дней. И каждая оснащена термосенсорами, подключенными к спутниковой системе GPS. На снимке: прибытие партии вакцин в Италию.
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Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха
Израиль подтвердил эффективность вакцины
Ни одна страна не прививала свое население в декабре-феврале такими высокими темпами, как Израиль, и ни одна другая не изучала при этом столь пристально эффективность вакцины BioNTech/Pfizer. 21 февраля министерство здравоохранения Израиля сообщило: через две недели после второй прививки риск заболеть снижается на 95,8%, а угроза попасть в больницу или умереть - на 98,9%.
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Орден в знак благодарности
Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".
Автор: Андрей Гурков