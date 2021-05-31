Коронавирус: ВОЗ будет обозначать типы коронавируса греческими буквами

Мир продолжает бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была обнаружена более чем у 171 млн жителей планеты. Свыше 3,5 млн заболевших скончались, более 153 млн человек выздоровели. DW следит за событиями вторника, 1 июня (время московское).

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет называть новые варианты коронавируса по буквам греческого алфавита, чтобы избежать стигматизации стран, где они были впервые открыты. Так, британский вариант будет называться "альфа", южноафриканский - "бетта", а бразильский - "гамма".

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Власти Перу после вмешательства экспертной группы более чем в 2 раза увеличили количество смертей в статистике погибших от коронавируса: с 69000 до 180764. Ранее в статистику входили только умершие с позитивным тестом, теперь туда решили включить и тех, у кого коронавирус был "вероятен", исходя из истории болезни. Даже до повышения статистики Перу находился на 12-ом месте в мире по числу смертей от коронавируса.

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Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. Именно на эти страны традиционно приходится наибольший пассажиропоток, так что Грузия ожидает восстановления туризма. Через границу будут пускать с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа.

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Россия возобновляет полеты с 8 странами. Уже 2 июня возобновятся рейсы Москва-Лондон, а с 10 июня начнутся полеты в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватию. Кроме того, в некоторые страны полетов из России станет больше. В частности, снова возобновится рейс Москва-Мюнхен.

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 30,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Число жертв пандемии возросло на 864 до 462,7 тысячи человек. С начала пандемии в стране, по официальным данным, вирусом заразились более 16,5 миллиона человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 31 мая >>>

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