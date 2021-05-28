Коронавирус: во Франции обнаружен новый кластер редкого варианта SARS-CoV-2

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 170 млн жителей планеты. Более 3,5 млн заболевших скончались, почти 152 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 29 мая (время московское).

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Дания на текущей неделе приступила к сжиганию четырех миллионов норок, которые ранее были убиты из-за риска заразиться передающейся человеку мутации коронавируса. Все они должны быть сожжены к середине июля. В 2020 году на фермах в Дании были забитыоколо 17 миллионов норок, вначале они были захоронены в земле, однако в результате образования газов при разложении стали подниматься на поверхность и были эксгумированы.

Посетители ресторана в Гааге, 28 мая 2021 г.

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В Нидерландах с начала июня будут ослаблен локдаун. В частности, бары и рестораны смогут обслуживать посетителей во внутренних помещениях, а не только на улице. Кроме того, в стране откроются музеи.

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Российское министерство здравоохранения не дает разрешения на клиническое исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V", затребовав у производителей дополнительные документы и данные. По словам генерального директора AstraZeneca по России и Евразии Ирины Панариной, испытания комбинированного препарата на пациентах уже одобрены в Азербайджане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Беларуси.

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На западе Франции обнаружен новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса. К 27 мая было подтверждено 37 случаев инфицирования, большинство из них - в коммуне Ньор. Речь идет о той же самой разновидности вируса, вспышка которого была зафиксирована на прошлой неделе в Бордо, пока неясно, есть ли связь между этими двумя кластерами. Штамм под названием 20I/484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 мая >>>

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