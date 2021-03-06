Коронавирус: в США - рекордное число вакцинированных за сутки

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 117 млн жителей планеты. Около 2,6 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели свыше 92 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 7 марта (время московское).

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Филиппины договорились с американской биотехнологической компанией Moderna о приобретении 13 млн доз вакцины. Поставки начнутся в середине года. В 108-миллионной республике подтверждено более 591 тысячи заражений, свыше 12,4 тысячи инфицированных умерли, более 535 тысяч выздоровели.

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Ряд ученых в США скептически отнеслись к идее единственной прививки вакцинами, разработанными германской компанией BioNTech вместе с американской Pfizer, а также американской Moderna. Их эффективность в долгосрочном плане доказана именно при условии получения обеих доз, объяснил издание The Wall Street Journal представитель Управления США по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA). Оно особо выделил важность использовать лекарственные препараты в соответствии с указаниями FDA, чтобы предотвратить заражение COVID-19. В конце 2020 года регулятор одобрил применение вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna с условием двух обязательных прививок. А препарату от Johnson & Johnson, допущенному на рынок Соединенных Штатов, достаточно единственной дозы.

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В США за истекшие сутки было сделано 2,9 млн прививок от COVID-19, сообщил высокопоставленный советник президента Энди Слевитт. По его словам, это максимальное количество с начала вакцинации. На Соединенные Штаты с 328 млн жителей приходится больше всего подтвержденных заражений (около 29 млн) и смертельных исходов (более 524 тысяч) среди зараженных коронавирусом.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 6 марта >>>

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