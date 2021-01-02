Коронавирус: в США - более 20 млн инфицированных

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2инфекция выявлена более чем у 84 млн жителей планеты. Свыше 1,84 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 59,9 млн пациентов. DW следит за событиями воскресенья, 3 января (время московское).

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Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) потребовал продления на три недели жесткого локдауна в Германии, срок которого должен истечь 10 января. "Локдаун должен быть продлен до конца января. Преждевременное снятие ограничений снова отбросит нас далеко назад", - считает он. Зёдер также выступил за то, чтобы школы и детские сады оставались пока закрытыми. По мнению главы местного кабмина, спешить с их открытием было бы безответственно, учитывая "высокие показатели инфицирования". Коронавирус распространяется и в школах, подчеркнул при этом премьер Баварии. "Именно после каникул угроза - выше всего. Многие в Германии долгое время недооценивали это", - добавил он.

В США выявлены - свыше 20 млн инфицированных

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С начала пандемии в США выявлены свыше 20 млн инфицированных. Об этом свидетельствуют данные CDC. По их подсчетам, число зараженных достигло 20 061 818 (плюс 168 637 за сутки). Количество умерших от последствий заболевания COVID-19 составляет 346 925 (плюс 2 428 за сутки).

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В США первые дозы вакцины получили 4 225 756 человек, распределены для последующего применения еще более 13 млн доз препарата, сообщают федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Речь идет о вакцинах немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, а также американской - Moderna.

Хроника пандемии 2 января >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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