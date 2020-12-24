Коронавирус: новый вариант SARS-CoV-2 проник в Германию еще в ноябре

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 81,4 млн жителей планеты. Свыше 1,77 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 57,5 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 28 декабря (время московское).

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Новый вариант коронавируса B1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, проник в Германию не в конце декабря, а несколькими неделями раньше. Медицинский университет Ганновера (MHH) обнаружил эту мутацию в ноябрьских пробах пожилого пациента, позднее скончавшегося, и его супруги. Профильная лаборатория берлинской клиники "Шарите" подтвердила результаты работы специалистов из Нижней Саксонии.

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Парламент Словакии одобрил поправки в конституцию, позволяющие продлить действие режима чрезвычайного положения на 40 дней. Нынешнее законодательство разрешает вводить этот режим максимум на 90 дней, срок его действия истекает 29 декабря. Возбудитель COVID-19 в республике обнаружен у 168 092 человек, 1879 пациентов скончались, 120 410 выздоровели.

На улицах Дурбана

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Южно-Африканская Республика ужесточает меры по борьбе с распространением инфекции, заявил президент Сирил Рамапоса. По его словам, государственные и частные лечебные учреждения близки к достижению пределов своих возможностей. В стране вводится комендантский час с 9 вечера до 6 утра по местному времени (22.00 - 07.00 мск). Массовые мероприятия в помещениях и на свежем воздухе, а также продажа алкоголя на всей территории ЮАР запрещены. Пляжи, парки и другие места отдыха в очагах заражения будут закрыты. Появление в общественных местах без маски может грозить штрафом или лишением свободы на срок до 6 месяцев, отметил глава государства. Нововведения будут действовать до 15 января 2021 года.

В 58-миллионной ЮАР подтверждено более миллиона заражений, 26 735 больных скончались, почти 845 тысяч выздоровели, следует из официальных данных.

Новый пик заражений в Великобритании

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Суточный прирост заражений в Великобритании (41 385) стал максимальным с начала ведения статистики. Вирус в Соединенном королевстве выявлен почти у 2,33 млн человек, свыше 71 тысячи инфицированных скончались.

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Венгрия получила от России 6000 доз вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто. Грузовик пересек словацко-венгерскую границу и в сопровождении полиции направляется в Будапешт.

Чжан Чжань

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Суд в Шанхае приговорил активистку и блогера Чжан Чжань к 4 годам лишения свободы. Женщину, которая критиковала китайские власти за их реакцию на распространение инфекции, признали виновной в "провоцировании неприятностей", заявил адвокат. Активистка выкладывала в интернет видеозаписи из города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения, а в мае перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что полиция взяла ее под стражу.

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 12 января из-за распространения в Соединенном Королевстве новой мутации вируса. Мера была введена 22 декабря и первоначально должна была действовать лишь 7 дней.

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В Беларуси вирус выявлен еще у 1841 человека, общее число больных COVID-19 достигло 188 588, сообщил Минздрав республики. С начала ведения статистики 1394 пациента с новой инфекцией скончались, 167 421 выздоровел, следует из официальных данных.

КС России разрешил ограничивать перемещение граждан во время пандемии

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Конституционный суд (КС) РФ постановил, что главы регионов вправе ограничивать перемещение граждан во время пандемии. Так КС отреагировал на обращение городского суда подмосковного Протвино, который просил проверить законность постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева о самоизоляции.

Хельсинки

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Новый вариант SARS-CoV-2 проник в Финляндию. В двух случаях речь идет о мутации, впервые выявленной в Великобритании, еще в одном - о варианте, изначально обнаруженном в Южно-Африканской Республике. Всего в Финляндии возбудитель COVID-19 подтвержден у 35 137 человек, 546 пациентов скончались, около 26 000 выздоровели.

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В Украине за минувшие сутки инфекция обнаружена еще у 4 385 человек (показатель суточного прироста впервые с 6 октября опустился ниже порога в 4400 случаев). Всего в стране 1 030 374 инфицированных, из них 17 849 скончался, 665 729 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (108 055), Одесской области (69 134) и Харьковской области (67 991), меньше всего в Кировоградской области (8234), сообщает министерство здравоохранения.

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Германия до конца года получит 1,3 миллиона доз вакцины производства BioNTech/Pfizer от коронавируса. Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения Тереза Наубер (Teresa Nauber). И еще от 3 до 4 миллионов доз должны поступить до конца января 2021 года. По ее словам, Минздрав рассчитывает, что на рынок Германии вскоре будут допущены и вакцины других производителей, и поэтому число доз будет выше.

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Алиса Фрейндлих

Российская актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом и находится в отделении реанимации Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова в Санкт-Петербурге. "Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное. Была информация, что у нее якобы поражено 80 процентов легких, но она не соответствует действительности", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе городского комитета по культуре.

Более 50 процентов россиян не готовы делать прививку "Спутником V"

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Более половины жителей России (58%) не готовы прививаться от коронавируса российской вакциной "Спутник V", еще 38 процентов, наоборот, готовы пойти на это. Об этом сообщается на сайте "Левада-центра". Во время аналогичного опроса в августе о неготовности прививаться этой вакциной заявили 54 процента респондентов, а 38 процентов ответили на вопрос о вакцинировании утвердительно. В октябре так считали 59 и 36 процентов соответственно.

Отношение россиян к перспективе заразиться коронавирусом стабилизировалось. Согласно опросу "Левада-центра", более половины (57%) опасаются заразиться, 41% - не боятся. Мужчины боятся заразиться существенно меньше, чем женщины: 47% и 64% соответственно.

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Максимум через две недели специалисты получат достоверные данные об эффективности используемых в Германии вакцин против мутации коронавируса, появившейся в Великобритании. "Согласно имеющимся сегодня данным, вакцина должна действовать", - заявил в интервью телеканалу ZDF глава постоянной комиссии по вакцинации Института имени Роберта Коха Томас Мертенс (Thomas Mertens). Исследования нового варианта коронавируса и эффективности вакцины проводятся, в частности, компанией BioNTech в Майнце.

В РФ - свыше 27 тыс. инфицированных за сутки

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В России суточный прирост числа заражения коронавирусной инфекцией составил 27 787 случаев. Число зафиксированных летальных исходов за сутки - 487. Как сообщает оперативный штаб, по выздоровлению выписаны 25 179 человек. Нарастающим итогом в России с начала эпидемии зарегистрированы 3 млн 78 тысяч 35 случаев заражения коронавирусной инфекции, 55 265 умерших и 2 млн 471 тысяча 309 выписанных.

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В Южной Корее выявлен первый заразившийся мутировавшим коронавирусом, ранее зафиксированным в Великобритании. Как сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний, инфицированы три гражданина этой страны, которые на минувшей неделе вернулись из Соединенного Королевства в Республику Корея. Новый вариант коронавируса, который, по оценкам медиков, скорее всего, более заразен, чем ранее известный, был выявлен в Великобритании 14 декабря.

Япония закрыта для въезда до конца января

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Правительство Японии временно закрыло страну для граждан всех стран и регионов. По информации агентства Kyodo, запрет действует с понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года. Двумя днями ранее, в субботу, в стране были вывялены рекордные 3877 новых случаев заражения коронавирусом. У двух инфицированных обнаружили мутировавший вариант коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании.

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Из-за пандемии Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков и приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "В настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН (продукции военного назначения). Это вызвано в том числе невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков", - сказал Фомин в интервью "Российской газете".

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 10 976 человек, всего в Федеративной Республике подтверждены 1 651 834 заражения. С начала пандемии 30 126 человек с COVID-19 скончались (прирост в 348 летальных исходов), около 1 255 700 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Данные, которые публикуются в воскресенье и понедельник, обычно неполные, поскольку в выходные дни проводится меньше тестов и не все местные ведомства успевают передать информацию.

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Президент США Дональд Трамп подписал часть бюджета страны на 2021 финансовый год, которая включает в себя пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере 900 млрд долларов (около 740 млрд евро). Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир. Ранее за этот конъюнктурный пакет проголосовал Конгресс США.

Компания AstraZeneca обещает повысить эффективность вакцины

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Во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в отношении детей в интернете. Об этом свидетельствуют данные Европейского полицейского агентства (Европола), на которые указала его глава Катрин де Болль в интервью, опубликованном в изданиях медиаконцерна Funke.

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Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с учеными Оксфордского университета, разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции AZD1222, выявила формулу, способную повысить эффективность препарата. Об этом заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью The Sunday Times. В ноябре препарат показал среднюю эффективность защиты от коронавируса 70%, что значительно ниже показателей основных конкурентов.

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Беларусь вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, считает главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. По его мнению, после новогодних праздников в стране может начаться постепенное снижение уровня заболеваемости. За все время пандемии в Беларуси выявлено около 185 тысяч случаев инфицирования, более 1,3 тысяч пациентов скончались.

Новый вариант коронавируса более заразен для детей

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В одном из московских центров прививок

В Москве расширили список вакцинируемых от SARS-CoV-2. Теперь получить прививку могут москвичи старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, спортивных организаций, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

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Новый вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, более заразен для детей из-за высокой способности проникать в клетки, заявила профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее, чем другие виды вируса.

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За прошедшие сутки в Москве скончались 76 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число смертей в российской столице составило 10 989. Это самый высокий показатель среди регионов. За Москвой идут Санкт-Петербург, где умерли 7378 человек, и Московская область с 2813 смертями. В общей сложности в Москве заражение коронавирусом выявили у 786,2 тыс. человек

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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