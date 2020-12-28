Актриса Фрейндлих - в реанимации с коронавирусом

Российская актриса Алиса Фрейндлих госпитализирована в Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова в Санкт-Петербурге с коронавирусом. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по культуре.
"Мы можем подтвердить информацию о госпитализации Фрейндлих, ее состояние стабильное. Была информация, что у нее якобы поражено 80 процентов легких, но она не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.
В Большом драматическом театре имени Товстоногова (БДТ) уточнили, что 86-летняя Фрейндлих находится в реанимации. "В настоящий момент актриса получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей, в связи с чем и находится в реанимационной палате. Состояние Алисы Фрейндлих стабильное", - передало агентство ТАСС со ссылкой на представителей театра. В БДТ уточнили, что актриса попала в больницу 25 декабря.
СМИ: Фрейндлих госпитализирована вместе с дочерью
Между тем источник в БДТ сообщил "Интерфаксу", что Фрейндлих госпитализирована вместе с дочерью Варварой. "Дочь тоже болеет, они лежат там уже несколько дней", - добавил собеседник агентства. Петербургский Пятый канал утверждает, что Алиса Фрейндлих подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких.
В БДТ 25 декабря сообщили, в частности, об отмене спектакля "Волнение" с участием Фрейндлих, запланированного на 28 декабря.
По утверждению портала Life, коронавирус был выявлен у артистки еще 18 декабря. Первую неделю после этого она находилась дома на самоизоляции. В больницу попала уже через неделю с 36-процентным поражением легких. Состояние продолжило ухудшаться, сейчас оно стабильно тяжелое.
Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 в Ленинграде. С 1983 года - одна из ведущих актрис БДТ. Фильмы с ее участием вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Фрейндлих наиболее известна по лентам: "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".
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У фильма, в котором Марина Влади сыграла в 1963 году, два названия. Первое - "Супружеская постель" - прокатчикам показалось слишком фривольным, поэтому в Италии и Франции он шел под другим названием: "Современная история. Королева пчел". Речь идет о молодоженах, которые хотят как можно быстрее завести детей. Фильм был показан в Каннах, где Марина Влади получила главный приз за лучшую женскую роль.
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Автор: Ефим Шуман