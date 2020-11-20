 Коронавирус: в Москве за сутки скончались 73 пациента | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 25.11.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в Москве за сутки скончались 73 пациента

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 60,5 млн человек во всем мире, более 1,4 млн скончались. Выздоровели почти 42 млн пациентов. DW следит за событиями 26 ноября.

Девушка в маске на станции метро

Мировое сообщество борется со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 60,5 млн жителей планеты. DW следит за событиями четверга, 26 ноября (время московское).

++02.00++

Власти Палестинской национальной автономии (ПНА) ведут переговоры с Москвой о приобретении российской вакцины против коронавируса "Гам-КОВИД-Вак"(торговая марка "Спутник V"). Об этом заявил посол ПНА в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия". "Мы ждем, когда начнется вакцинация в РФ. На данный момент мы ведем переговоры с Москвой о приобретении препарата", - сказал Нофаль, отвечая на соответствующий вопрос издания.

++01.10++

Число жертв коронавирусной инфекции в Москве увеличилось с 8530 до 8603, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду. В Москве за сутки скончались 73 пациента с диагнозом пневмония и положительным результатом теста на коронавирус. Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 75 человек.

++00.05++

В Германии продлевают и ужесточают противоэпидемиологические меры. Такое решение было поздно вечером в среду, 25 ноября, в ходе очередной видеоконференции канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) и премьер-министров федеральных земель.

В частности, ограничения будут продлены до середины января, впредь могут одновременно встречаться дома или в общественных местах не более пяти человек из двух домохозяйств. Определенные послабления предусмотрены в период празднования Рождества и Нового года. Необходимость более жестких мер в правительстве объясняют тем, что действующий с начала ноября так называемый мягкий локдаун не дал ощутимых результатов.

Хроника пандемии 25 ноября >>>

Смотрите также:

  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:54

Убытки из-за коронавируса: кому в ФРГ предоставят финансовую помощь (29.10.2020)

Ссылки в интернете

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Данные о распространении нового коронавируса в Германии Института имени Роберта Коха

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Аудио- и видеофайлы по теме

Вторая волна коронавируса накрыла Бельгию  

Новый локдаун в Германии: чего нельзя теперь немцам (28.10.2020)  

Также по теме

Symbolbild Impfstoff für Coronavirus

Коронавирус: в Китае от SARS-CoV-2 привили миллион человек 20.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 57 млн человек во всем мире, свыше 1,36 млн заболевших скончались. Выздоровели почти 40 млн пациентов. DW следит за событиями 20 ноября.

Russland Krankenwagen

Коронавирус: в России - 25 173 новых случая заражения 23.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 59 млн человек в мире, свыше 1,39 млн заболевших скончались. Выздоровели более 40 млн пациентов. DW следит за событиями 23 ноября.

Luxemburg-Stadt - Großherzogliches Palais | Chambre des Députés

Коронавирус: Люксембург и Болгария вводят частичный локдаун 25.11.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 60 млн человек в мире, свыше 1,4 млн заболевших скончались. Выздоровели более 41,5 млн пациентов. DW следит за событиями 25 ноября.

Реклама

Самые читаемые

Особенности питания: от чего страдают немцы  

В Шотландии сделали бесплатными гигиенические продукты для женщин  

Комментарий: Передай соседу флаг - протест в Беларуси меняет тактику  