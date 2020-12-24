Коронавирус: Япония временно закрыта для въезда

Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 81,1 млн жителей планеты. Свыше 1,77 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 57,26 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 28 декабря (время московское).\

Япония закрыта для въезда до конца января

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Правительство Японии временно закрыло страну для граждан всех стран и регионов. По информации агентства Kyodo, запрет действует с понедельника, 28 декабря, до конца января 2021 года. Двумя днями ранее, в субботу, в стране были вывялены рекордные 3877 новых случаев заражения коронавирусом. У двух инфицированных обнаружили мутировавший вариант коронавируса, ранее обнаруженный в Великобритании.

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Из-за пандемии Россия отложила поставки вооружения ряду иностранных заказчиков и приостановила прием иностранных военных специалистов на учебу, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. "В настоящее время с рядом иностранных заказчиков перенесены сроки поставок ПВН (продукции военного назначения). Это вызвано в том числе невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в Российской Федерации и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков", - сказал Фомин в интервью "Российской газете".

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Вирус SARS-CoV-2 в Германии выявлен еще у 10 976 человек, всего в Федеративной Республике подтверждены 1 651 834 заражения. С начала пандемии 30 126 человек с COVID-19 скончались (прирост в 348 летальных исходов), около 1 255 700 выздоровели, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). Данные, которые публикуются в воскресенье и понедельник, обычно неполные, поскольку в выходные дни проводится меньше тестов и не все местные ведомства успевают передать информацию.

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Президент США Дональд Трамп подписал часть бюджета страны на 2021 финансовый год, которая включает в себя пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере 900 млрд долларов (около 740 млрд евро). Об этом сообщил на своей странице в Twitter представитель Белого дома Джадд Дир. Ранее за этот конъюнктурный пакет проголосовал Конгресс США.

Компания AstraZeneca обещает повысить эффективность вакцины

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Во время пандемии коронавируса существенно выросло количество преступлений на сексуальной почве, совершаемых в отношении детей в интернете. Об этом свидетельствуют данные Европейского полицейского агентства (Европола), на которые указала его глава Катрин де Болль в интервью, опубликованном в изданиях медиаконцерна Funke.

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Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая совместно с учеными Оксфордского университета, разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции AZD1222, выявила формулу, способную повысить эффективность препарата. Об этом заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью The Sunday Times. В ноябре препарат показал среднюю эффективность защиты от коронавируса 70%, что значительно ниже показателей основных конкурентов.

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Беларусь вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекции, считает главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко. По его мнению, после новогодних праздников в стране может начаться постепенное снижение уровня заболеваемости. За все время пандемии в Беларуси выявлено около 185 тысяч случаев инфицирования, более 1,3 тысяч пациентов скончались.

Новый вариант коронавируса более заразен для детей

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В Москве расширили список вакцинируемых от SARS-CoV-2. Теперь получить прививку могут москвичи старше 60 лет, сотрудники ЖКХ, общепита, спортивных организаций, органов охраны правопорядка, а также волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

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Новый вариант коронавируса, выявленный в Великобритании, более заразен для детей из-за высокой способности проникать в клетки, заявила профессор Имперского колледжа Лондона Венди Барклай. Как заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее, чем другие виды вируса.

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За прошедшие сутки в Москве скончались 76 человек с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число смертей в российской столице составило 10 989. Это самый высокий показатель среди регионов. За Москвой идут Санкт-Петербург, где умерли 7378 человек, и Московская область с 2813 смертями. В общей сложности в Москве заражение коронавирусом выявили у 786,2 тыс. человек

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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