 Коронавирус: в мире выявлено свыше 80 млн инфицированных | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.12.2020

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Мир

Коронавирус: в мире выявлено свыше 80 млн инфицированных

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 80,1 млн зараженных вирусом нового типа, от последствий COVID-19 умерли более 1,7 млн человек. Отметка в 60 млн инфицированных была преодолена месяц назад.

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С начала пандемии в мире выявлено свыше 80 млн человек, инфицированных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые в субботу, 26 декабря, приводит Университет Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор (штат Мэриленд).

На 23.00 мск общее число заразившихся составляло 80 млн 166 тыс. 360. От последствий заболевания COVID-19 по всему миру скончались 1 млн 754 тыс. 762 человека. Выздоровели 45 млн 250 тыс. 266 человек.

Наибольшее число заражений - в США, на втором месте - Индия, потом идет Бразилия.

Порог в 60 млн инфицированных был преодолен месяц назад

Всего лишь месяц назад - 25 ноября - был преодолен порог в 60 млн инфицированных. В то же время эксперты по-прежнему говорят о высоком количестве невыявленных случаев заражения и связанных с ним летальных исходов.

Университет Джонса Хопкинса ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Его данные регулярно обновляются и нередко превосходят статистику, приводящуюся официальными инстанциями с некоторым запозданием. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на 26 декабря говорила о свыше 78,6 млн инфицированных и более 1,7 млн умерших.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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