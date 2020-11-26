Комментарий: Пандемия не для всех, или Российской элите правила не писаны

Даже в условиях постоянной угрозы заразиться опасным вирусом некоторые россияне остаются равнее других. Да, конечно, все равны, особенно перед COVID-19, но вот в вопросах запретов и возможных санкций мы вновь видим сословное устройство новой России.

Маска, я тебя не надену

Пожалуй, главный камень преткновения - масочный режим. В Москве его ввели в мае, и горожанам сразу определили суровое наказание: пять тысяч в качестве штрафа за отсутствие маски. Власти города все это время активно пользуются правом наказывать тех, кто не носит маску в метро, а осенью стали штрафовать и за отсутствие перчаток в общественном транспорте. Однако сам мэр и другие городские чиновники относятся к масочному режиму не так внимательно, как того требуют от москвичей.

Татьяна Фельгенгауэр

Показательная история произошла с Сергеем Собяниным, который в июне встречался в кафе с рестораторами, и не только не соблюдал социальную дистанцию, но и не надел маску. Кадры эти довольно широко разошлись по СМИ и соцсетям, однако на запрос Центра антикоррупционной политики партии "Яблоко" относительно нарушения масочного режима Главконтроль ответил, что никаких доказательств правонарушения нет.

Это лишь один из примеров того, как власть, требующая от граждан неукоснительного соблюдения коронавирусных ограничений, сама игнорирует их. И если Сергея Собянина на встречах все же чаще можно увидеть в маске, чем без нее, то президент страны вообще ни разу в маске не появился. Владимир Путин демонстрирует, что правила, установленные для граждан, его не касаются. Возможно, глава государства считает ношение маски проявлением слабости или показателем уязвимости, но разве это важно, когда речь идет о том, чтобы показать пример гражданам страны!

Все равны, но некоторые равнее

В этом главная проблема: в период пандемии, когда страна почти год живет в очень сложных условиях, власти не хотят даже попытаться показать, что понимают людей, что они рядом, что эти трудности касаются всех без исключения. Но так как новая сословность слишком нравится чиновникам, отказаться от своих исключительных прав они не в состоянии. В некоторых случаях это не проходит без последствий, как, например, в Ульяновской области, где местных министра и главу района отстранили от работы за поездку в Ниццу. Но это скорее исключение, чем правило.

Представители власти разного уровня считают, что правила - для обычных граждан, а их они не касаются. В условиях второй волны пандемии такой подход выглядит не просто деструктивным, он выглядит как провокация. Пропагандисты в этом плане не отстают от чиновников. Сначала они рассказывали, что коронавирус бушует во всем мире и лишь Россия остается островком стабильности. Затем они забили тревогу, обвиняя (вслед за властью) в резком росте заболеваемости любителей шашлыков и гуляний на природе. С экранов телевизоров россиян сначала долго убеждали, что ничего страшного не происходит, а теперь требуют, чтобы они со всей серьезностью и ответственностью относились к запретам и санитарным требованиям.

Настоящей вишенкой на торте в этой абсурдной ситуации стал комментарий в Instagram ведущей вечерних новостей на Первом канале Екатерины Андреевой. Она выступила настоящим ковид-диссидентом, написав, что опасность коронавируса преувеличена. После того, как цитаты широко разошлись в СМИ, ведущая удалила запись.

Пир во время чумы

Соцсети вообще отлично демонстрируют, как элита - будь то чиновники, главные пропагандисты, артисты или бизнесмены - легко игнорирует правила, установленные для обычных граждан. Дни рождения, концерты, праздничные мероприятия, торжественные церемонии - все это разрешено избранным, в то время как любое обычное заведение оштрафуют и закроют за гораздо менее людные сборища. Вот лишь некоторые тусовки, о которых узнали СМИ, и где даже близко не шла речь о коронавирусных ограничениях: день рождения Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента Путина, вечеринка журнала GQ, день рождения дочери певца Филиппа Киркорова, день рождения певицы Жасмин.

Кроме того, некоторым исполнителям власти разрешают проводить масштабные концерты. Например, группе Би-2 и рэперу Басте. Правда, во втором случае дело закончилось скандалом и закрытием Ледовой арены, где прошли концерты. Но выглядит эта история, с демонстративным возмущением премьер-министра Михаила Мишустина и резкой критикой главы Роспотребнадзора Анны Поповой, скорее, как постановка. Вроде показательной порки. Страсти улягутся, избранным вновь разрешат устраивать вечеринки, а простых россиян так и будут бесконечно штрафовать за отсутствие перчаток, носить которые не требуют нигде в мире. Чтобы неповадно было.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

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