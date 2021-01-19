 Коронавирус: в ЕС подана заявка на регистрацию российской вакцины ″Спутник V″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

Коронавирус: в ЕС подана заявка на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 96,7 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями 20 января.

Российская вакцина от коронавируса Спутник V

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V"

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96,7 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 20 января (время московское).

++16.35++

Страны Африки получат вакцины от коронавируса по заниженной цене, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на документ африканского банка Import-Export-Bank. Согласно нему,шведско-британский концерн Astrazeneca поставит африканским странам 100 млн доз препарата по цене три доллара за штуку. Это примерно равно цене, которую за ту же вакцину платит Индия. 50 млн доз вакцин немецкой компании BioNTech и американской Pfizer страны Африки приобретут по цене 6,75 доллара за штуку, в то время как страны Европе за нее платят по 19 долларов, а Израиль - 30 долларов. Компания Johnson & Johnson поставит странам Африки 120 млн доз своей вакцины по цене 10 долларов за штуку, что примерно на 4,5 доллара меньше, чем за тот же препарат платят США. 

++16.10++

В Ватикане в рамках кампании по вакцинации Святого престола прививку от коронавируса получают бездомные. Были привиты первые 25 человек, на ближайшие дни запланировано продолжение вакцинации, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС

++15.40++

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщает пресс-служба РФПИ. Фонд ожидает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начнет проведение экспертизы в феврале.

++15.20++

Правительство Италии готовится подать иск против американской компании Pfizer в связи с задержками при поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури. "Было единодушно решено, что такие действия начнутся в ближайшие несколько дней", - отметил Аркур, уточнив, что итальянские министры и региональные лидеры на встрече ранее обсуждали, как защитить здоровье итальянских граждан. Он также заявил, что на этой неделе Италия не получила 29 процентов от объема обещанной вакцины.

++14.30++

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, прививка от коронавируса не является основанием для дополнительных прав или юридических возможностей. В России, по ее словам, будет создан электронный реестр привившихся, но речь не идет о "ковид-паспортах". Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил об отсутствии в повестке нижней палаты парламента вопроса о введении в России "ковид-паспортов".

++13.30++

В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 469 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 249 934. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 2987 человек: за минувшие сутки скончались еще 14 человек. Выздоровели 236 922 инфицированных. В Грузии проживают около 4 миллионов человек.

++13.00++

Динамика распространения коронавирусной инфекции в Германии, России, Беларуси, Украине и в мире - инфооргарфика

++12.30++

Федеральный министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) призвал руководство компаний и учреждений более активно использовать работу в удаленном доступе. По его словам, там, где рабочие процессы позволяют ввести такой формат деятельности, дистанционная работа должна стать обязательной. Главная задача - сократить контакты на рабочих местах и в общественном транспорте, подчеркнул Хайл в эфире телеканала Bild live.

В США почтили память жертв коронавируса

++11.30++

Джо Байден и Камала Харрис во время церемонии поминовения жертв коронавируса в США

Джо Байден с супругой (справа) и Камала Харрис с мужем во время церемонии поминовения жертв коронавируса в США

Избранный президент США Джо Байден почтил память 400 000 американцев, скончавшихся от коронавирусного заболевания COVID-19. "Чтобы лечить, нужно помнить, - сказал Байден во вторник (по местному времени) в Вашингтоне. - Важно, чтобы все американцы вместе помянули тех, кого мы потеряли".

Во время церемонии звонили церковные колокола и был включен свет в госучреждениях многих населенных пунктов Соединенных Штатов. Возле Мемориала Линкольну в Вашингтоне Джо Байден и медсестра Лори Мари Ки из штата Мичиган спели евангельский гимн, а певица Иоланда Адамс исполнила песню "Аллилуйя" Леонарда Коэна.

++10.20++

В России за минувшие сутки зарегистрированы 21 152 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в России достигло 3 млн 633 тысяч 952 человека. Скончались за сутки 597 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 67 220 пациентов. Выздоровели 3 млн 27 тыс. 316 человек.

++10.30++

В Минздрав России поступили документы для регистрации третьей вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко, документы уже направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. "Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", - отметил министр.

++09.30++

Администрация избранного президента США Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января, расширит меры защиты от распространения коронавируса в Белом доме. Сотрудники должны будут ежедневно проходить тест на SARS-CoV-2 и постоянно носить маски-респираторы, говорится в инструкции. Распоряжение, на которое ссылаются американские СМИ, направлено всем, кому предстоит работать рядом с руководящими сотрудниками администрации Байдена. Им также рекомендуется держаться на расстоянии 6 футов друг от друга (1,8 метра). Кроме того, работающие в Белом доме смогут сделать прививку от COVID-19.

В Германии - более 1000 смертей за сутки, но скорость распространения снижается

++08.25++

В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 15 974 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 068 002 случая заражения. За последние 24 часа скончались 1148 человек, общее число летальных исходов в Германии составило 48 770. Выздоровели, по данным Worldometer, более 1,74 млн человек.

Между тем средний показатель распространения инфекции в течение недели из расчета на 100 000 населения вновь снизился - с 131,5 до 102,7 случая. Самым высоким он был 22 декабря минувшего года - 197,6.

++05.48++

Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

++05.00++

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 11 по 17 января от коронавируса нового типа скончались 93 882 человека, что стало максимальным показателем летальных случаев за неделю.

++04.00++

Ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса, пишет газета The New York Times. На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса. Также не сообщается о том, насколько мутация CAL.20C заразна.

Российские турфирмы отменяют поездки в турецкую Анталью

++02.00++

В Великобритании число пациентов с COVID-19, умерших за последние сутки, достигло 1610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 33 355 подтвержденных случаев коронавируса.

++01.00++

Горнолыжный курорт в Турции

Горнолыжный курорт в Турции

Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает портал "Турпром". Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

++00.15++

Правительство Израиля продлило общий карантин  на 10 дней до конца января, говорится в зяавлении канцелярии премьер-министра. Также с 23 января для въезда в страну будет нужен отрицательный тест на коронавирус. В Израиле коронавирусом заразились 565 629, выздоровели 478 665, скончались 4 080 человек.

Хроника пандемии 19 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

  • Кельнский собор
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без святой воды

    Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.

  • Бремен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Осел в маске

    В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Оставайтесь дома!

    Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.

  • Дортмунд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Съедобная бумага

    Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.

  • Зюдерлюгум
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Любовь во время короны

    Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Хоум-офис для балерины

    Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.

  • Оттенхофен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Дурацкий коронавирус!

    В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Без Октоберфеста

    Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.

  • Мюнхен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Маски для монархистов

    Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Концерт на грузовике

    Еще одним признаком коронавирусного времени стали концерты музыкантов в необычных местах или необычных форматах. Кэмерон Карпентер - единственный в мире органист, владеющий личным концертным органом. В начале мая он совершил турне по Берлину, чтобы поддержать людей во время пандемии. Эти фотографии сделаны во время выступления перед одним из столичных домов престарелых в районе Шпандау.

  • Кельн
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Первая тренировка

    В рамках послабления карантинных мер в Германии 11 мая в некоторых немецких регионах после многонедельного перерыва вновь открылись первые фитнес-клубы. Эти фотографии были сделаны в Кельне в одном из таких центров. Он работает круглосуточно и поэтому распахнул двери для посетителей ровно в полночь. Условием открытия таких спортивных клубов являлось соблюдение строгих мер гигиены и дистанции.

  • Золотистые ретриверы
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Очереди за щенками

    Летом немецкие собаководы сообщили о небывалом спросе на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая в режиме хоум-офиса, посчитали нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома. Большой популярностью пользовались лабрадоры и золотистые ретриверы.

  • Худе
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Кинотеатр для олдтаймеров

    После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".

  • Гамбург
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Пустые бордели

    Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства - они оставались закрытыми даже после того, как работу возобновили парикмахерские, фитнес-клубы, бассейны и сауны. 16 июля некоторые публичные дома в разных регионах страны - например, в Гамбурге - провели день открытых дверей, чтобы привлечь внимание к сложной ситуации.

  • Тиммендорфер-Штранд
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Не поедем на Майорку

    Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.

  • Бад-Грёненбах
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    И яйца, и радость

    Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.

  • Херренберг
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Коронавирусный колокол

    Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.

  • Берлин
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    COVID-отрицатели

    Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.

  • Зайфен
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Курящий вирусолог

    Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.

  • Франкфурт-на-Майне
    Еще по теме

    Коронавирус в Германии - 2020

    Плюшевая "Панда-Мия"

    "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:58

Придут ли заграничные вакцины от коронавируса в Россию?

Ссылки в интернете

Статистика распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Оперативный мониторинг заражений новым коронавирусом в России

Коронавірус в Україні. Офіційний інформаційний портал Кабінету міністрів України

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель  

Немецкие медработники не спешат делать прививки от COVID-19  

Также по теме

USA Coronavirus Todesfälle

Коронавирус: в США скончались более 400 000 больных COVID-19 19.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 96 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели почти 69 млн пациентов. DW следит за событиями 19 января.

Großbritannien | Massen-Impfzentrum

Коронавирус: в Великобритании прививки сделали более 4 млн человек 18.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 96 млн человек во всем мире, свыше 2 млн скончались. Выздоровели более 68 млн пациентов. DW следит за событиями 18 января.

Frankreich Coronavirus Ausgangssperre

Коронавирус: по всей Франции вводится комендантский час 14.01.2021

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 93 млн человек во всем мире, почти 2 млн скончались. Выздоровели более 66 млн пациентов. DW следит за событиями 14 января.

Реклама

Самые читаемые

Жесткий локдаун в ФРГ продлен до 14 февраля  

По примеру Навального: Тихановская возвращается в Беларусь?  

Бисмарк, Германская империя и Россия  