Коронавирус: в ЕС подана заявка на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96,7 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 20 января (время московское).

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Страны Африки получат вакцины от коронавируса по заниженной цене, сообщает информагентство Reuters со ссылкой на документ африканского банка Import-Export-Bank. Согласно нему,шведско-британский концерн Astrazeneca поставит африканским странам 100 млн доз препарата по цене три доллара за штуку. Это примерно равно цене, которую за ту же вакцину платит Индия. 50 млн доз вакцин немецкой компании BioNTech и американской Pfizer страны Африки приобретут по цене 6,75 доллара за штуку, в то время как страны Европе за нее платят по 19 долларов, а Израиль - 30 долларов. Компания Johnson & Johnson поставит странам Африки 120 млн доз своей вакцины по цене 10 долларов за штуку, что примерно на 4,5 доллара меньше, чем за тот же препарат платят США.

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В Ватикане в рамках кампании по вакцинации Святого престола прививку от коронавируса получают бездомные. Были привиты первые 25 человек, на ближайшие дни запланировано продолжение вакцинации, сообщил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявление на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщает пресс-служба РФПИ. Фонд ожидает, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начнет проведение экспертизы в феврале.

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Правительство Италии готовится подать иск против американской компании Pfizer в связи с задержками при поставках вакцины от коронавируса. Об этом заявил чрезвычайный комиссар Италии по борьбе с пандемией Доменико Аркури. "Было единодушно решено, что такие действия начнутся в ближайшие несколько дней", - отметил Аркур, уточнив, что итальянские министры и региональные лидеры на встрече ранее обсуждали, как защитить здоровье итальянских граждан. Он также заявил, что на этой неделе Италия не получила 29 процентов от объема обещанной вакцины.

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По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, прививка от коронавируса не является основанием для дополнительных прав или юридических возможностей. В России, по ее словам, будет создан электронный реестр привившихся, но речь не идет о "ковид-паспортах". Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил об отсутствии в повестке нижней палаты парламента вопроса о введении в России "ковид-паспортов".

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В Грузии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 469 человек, общее число подтвержденных случаев достигло 249 934. Как сообщает грузинский Минздрав, число жертв достигло 2987 человек: за минувшие сутки скончались еще 14 человек. Выздоровели 236 922 инфицированных. В Грузии проживают около 4 миллионов человек.

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Федеральный министр труда Германии Хубертус Хайль (Hubertus Heil) призвал руководство компаний и учреждений более активно использовать работу в удаленном доступе. По его словам, там, где рабочие процессы позволяют ввести такой формат деятельности, дистанционная работа должна стать обязательной. Главная задача - сократить контакты на рабочих местах и в общественном транспорте, подчеркнул Хайл в эфире телеканала Bild live.

В США почтили память жертв коронавируса

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Джо Байден с супругой (справа) и Камала Харрис с мужем во время церемонии поминовения жертв коронавируса в США

Избранный президент США Джо Байден почтил память 400 000 американцев, скончавшихся от коронавирусного заболевания COVID-19. "Чтобы лечить, нужно помнить, - сказал Байден во вторник (по местному времени) в Вашингтоне. - Важно, чтобы все американцы вместе помянули тех, кого мы потеряли".

Во время церемонии звонили церковные колокола и был включен свет в госучреждениях многих населенных пунктов Соединенных Штатов. Возле Мемориала Линкольну в Вашингтоне Джо Байден и медсестра Лори Мари Ки из штата Мичиган спели евангельский гимн, а певица Иоланда Адамс исполнила песню "Аллилуйя" Леонарда Коэна.

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В России за минувшие сутки зарегистрированы 21 152 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число инфицированных в России достигло 3 млн 633 тысяч 952 человека. Скончались за сутки 597 пациента. Всего с начала эпидемии в стране умерли 67 220 пациентов. Выздоровели 3 млн 27 тыс. 316 человек.

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В Минздрав России поступили документы для регистрации третьей вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко, документы уже направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. "Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", - отметил министр.

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Администрация избранного президента США Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января, расширит меры защиты от распространения коронавируса в Белом доме. Сотрудники должны будут ежедневно проходить тест на SARS-CoV-2 и постоянно носить маски-респираторы, говорится в инструкции. Распоряжение, на которое ссылаются американские СМИ, направлено всем, кому предстоит работать рядом с руководящими сотрудниками администрации Байдена. Им также рекомендуется держаться на расстоянии 6 футов друг от друга (1,8 метра). Кроме того, работающие в Белом доме смогут сделать прививку от COVID-19.

В Германии - более 1000 смертей за сутки, но скорость распространения снижается

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 15 974 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 068 002 случая заражения. За последние 24 часа скончались 1148 человек, общее число летальных исходов в Германии составило 48 770. Выздоровели, по данным Worldometer, более 1,74 млн человек.

Между тем средний показатель распространения инфекции в течение недели из расчета на 100 000 населения вновь снизился - с 131,5 до 102,7 случая. Самым высоким он был 22 декабря минувшего года - 197,6.

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Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 11 по 17 января от коронавируса нового типа скончались 93 882 человека, что стало максимальным показателем летальных случаев за неделю.

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Ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса, пишет газета The New York Times. На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса. Также не сообщается о том, насколько мутация CAL.20C заразна.

Российские турфирмы отменяют поездки в турецкую Анталью

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В Великобритании число пациентов с COVID-19, умерших за последние сутки, достигло 1610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 33 355 подтвержденных случаев коронавируса.

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Горнолыжный курорт в Турции

Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает портал "Турпром". Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

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Правительство Израиля продлило общий карантин на 10 дней до конца января, говорится в зяавлении канцелярии премьер-министра. Также с 23 января для въезда в страну будет нужен отрицательный тест на коронавирус. В Израиле коронавирусом заразились 565 629, выздоровели 478 665, скончались 4 080 человек.

Хроника пандемии 19 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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