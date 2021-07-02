Коронавирус: в Германии непривитым могут грозить ограничения

На фоне роста числа инфицированных в Германии непривитым придется сталкиваться с большими ограничениями, чем тем, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2. Такое мнение глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун (Helge Braun) высказал в интервью изданию Bild am Sonntag, выдержки из которого оно публикует в воскресенье, 25 июля.

"Провакцинированные определенно будут иметь больше свобод, чем невакцинированные", - уверен он. Если распространение инфекции будет интенсивным, то не сделавшим прививки придется сократить число контактов. Это, в частности, может означать, что посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будет возможным - даже для сдавших тесты и получивших отрицательные результаты, потому что "остаточный риск слишком высок", заявил Браун.

Браун: рост числа инфицированных составляет 60 процентов в неделю

По его словам, в настоящее время рост числа инфицированных составляет 60 процентов в неделю. Если "дельта"-вариант вируса продолжит быстро распространяться, в Германии не смогут противостоять ему с помощью высокого уровня вакцинации или ограничений. При подобном сценарии семидневный средний показатель распространения коронавируса в ФРГ к выборам в бундестаг 26 сентября может достичь 850 случаев на 100 тысяч жителей, предостерег глава ведомства федерального канцлера.

Глава Немецкого союза городов и общин призвал не вводить локдаун

На этом фоне местные власти уже призвали федеральное и земельные правительства предотвратить очередной локдаун осенью. Он нанесет ущерб людям и экономике, заявил генеральный директор Немецкого союза городов и общин (Deutscher Städte- und Gemeindebund) Герд Ландсберг (Gerd Landsberg) в интервью изданиям медиагруппы Funke. Многие граждане едва ли согласятся с такой мерой, добавил он.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 24 июля число выявленных случаев заражения в ФРГ выросло за сутки на 1919, достигнув 3 754 511. Количество скончавшихся за 24 часа с диагнозом COVID-19 - 28, общий показатель летальных исходов с начала пандемии в Германии составил 91 520.

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