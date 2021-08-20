 Коронавирус: в ФРГ впервые с мая число новых случаев cвыше 10 000 за сутки | Новости из Германии о Германии | DW | 26.08.2021

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Германия

Коронавирус: в ФРГ впервые с мая число новых случаев cвыше 10 000 за сутки

С начала пандемии коронавирус в ФРГ выявлен у 3 901 799 человек, 92 082 пациента умерли. По данным врачей, от новых мутаций вируса сильно страдают молодые поколения.

Пациент в отделении интенсивной терапии в Магдебурге

Пациент в отделении интенсивной терапии в Магдебурге

В Германии за минувшие 24 часа выявлено 12 626 новых случаев инфицирования коронавирусом, 21 человек с диагнозом COVID-19 скончался. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Неделю назад аналогичные показатели составляли 8400 и 22 соответственно. Как отмечает агентство dpa, порог в 10 тысяч превышен впервые с мая.

В целом в 83-миллионной стране вирус с начала пандемии выявлен у 3 901 799 человек, 92 082 пациента умерли, более 3,71 млн выздоровели.

Четвертая волна пандемии в Германия

Семидневный средний показатель инфицирования населения достиг порядка 66 на 100 тыс. человек. По данным RKI, Германия находится в начале четвертой волны эпидемии. Как отмечают врачи, от новых мутаций вируса сильно страдают представители молодых возрастных групп.

Эксперты призывают обращать внимание на число госпитализаций

Между тем эксперты все чаще призывают обращать внимание не на семидневный коэффициент заражаемости, а на число госпитализаций за неделю на 100 тыс. населения. Так, на 25 августа этот показатель составлял 1,47, семи днями ранее - 1,19.

Специалист по интенсивной медицине: Важна триада

В свою очередь глава Немецкого общества интенсивной и неотложной медицины (DGIIN) Кристиан Карагианнидис (Christian Karagiannidis) заявил в интервью газете Die Rheinische Post, что важна триада - коэффициент заболеваемости, случаи госпитализации и заполняемость отделений интенсивной терапии.

"Мы снова переживаем экспоненциальный рост инфицирования, а также серьезных случаев болезни. Все больше и больше молодых людей попадают в больницу, потому что они не сделали прививку или же отнеслись к ситуации недостаточно серьезно", - добавил Карагианнидис.

Бундестаг продлил режим эпидемии национального масштаба

Германский бундестаг 25 августа продлил еще на три месяца режим эпидемии национального значения, позволяющий правительству страны издавать распоряжения, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения.

За данное решение проголосовали 325 депутатов, 253 были против и еще пять воздержались. Решение принято голосами парламентариев от правящей коалиции в составе блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Первоначально данный режим был введен в Германии в марте 2020 года. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обосновал необходимость его продления тем, что пандемия еще не закончилась. На данном шаге настаивали и премьер-министры всех 16 федеральных земель.

Парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП), правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и партии "Союз 90/"зеленые" выступали против, считая такую меру излишней и неправильной.

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    Автор: Максим Нелюбин


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