В Германии продлен режим эпидемии национального значения

Германский бундестаг продлил еще на три месяца режим эпидемии национального значения, позволяющий правительству страны издавать предписания, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения. За продление режима в среду, 25 сентября, проголосовали 325 депутатов, 253 были против и еще пять воздержались. Решение принято голосами парламентариев от правящей коалиции в составе блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Первоначально режим эпидемии национального значения был введен в Германии в марте 2020 года. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обосновал необходимость продления режима тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась. На продлении режима настаивали и премьер-министры всех 16 федеральных земель.

Парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП), правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и партии "Союз 90/"зеленые" выступали против продления режима эпидемии национального значения, считая такую меру излишней и неправильной. В свою очередь депутат от СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese) указал на то, что за продление режима эпидемии в числе прочих выступили премьер-министр Тюрингии - представитель левых Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), а также премьер Баден-Вюртемберга - представитель "зеленых" Винфрид Кречман (Winfried Kretshmann).

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