 В Германии продлен режим эпидемии национального значения | Новости из Германии о Германии | DW | 25.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии продлен режим эпидемии национального значения

Бундестаг продлил режим эпидемии еще на три месяца. Это позволит правительству ФРГ и впредь издавать предписания, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения.

Защитная маска в руке у мужчины

Германский бундестаг продлил еще на три месяца режим эпидемии национального значения, позволяющий правительству страны издавать предписания, на основании которых федеральные земли вводят антикоронавирусные ограничения. За продление режима в среду, 25 сентября, проголосовали 325 депутатов, 253 были против и еще пять воздержались. Решение принято голосами парламентариев от правящей коалиции в составе блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Первоначально режим эпидемии национального значения был введен в Германии в марте 2020 года. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обосновал необходимость продления режима тем, что пандемия коронавируса еще не закончилась. На продлении режима настаивали и премьер-министры всех 16 федеральных земель.

Парламентарии от Свободной демократической партии (СвДП), правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) и партии "Союз 90/"зеленые" выступали против продления режима эпидемии национального значения, считая такую меру излишней и неправильной. В свою очередь депутат от СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese) указал на то, что за продление режима эпидемии в числе прочих выступили премьер-министр Тюрингии - представитель левых Бодо Рамелов (Bodo Ramelow), а также премьер Баден-Вюртемберга - представитель "зеленых" Винфрид Кречман (Winfried Kretshmann).

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 01:45

В Германии выработали новые правила по борьбе с пандемией (11.08.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Хотят ли немцы прививаться от ковида и что будет с теми, кто откажется. DW Новости (10.08.2021)  

Из-за пандемии США до сих пор не впускают жителей ЕС - даже привитых (23.08.2021)  

Также по теме

BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Германии резко выросло число новых заражений коронавирусом 18.08.2021

За одни сутки в ФРГ зарегистрировано более 8300 новых случаев инфекции. Коэффициент заражаемости по стране вырос почти до 41 случая на сто тысяч населения.

FILE PHOTO: Vials of the Pfizer-BioNTech vaccine are pictured in a vaccination centre in Geneva, Switzerland, February 3, 2021. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer окончательно одобрена в США 23.08.2021

Регулятор США изучил в 10 раз больше данных о вакцине BioNTech/Pfizer, чем в рамках экстренной процедуры в конце 2020 года. Решение может повлечь обязательную вакцинацию в ряде сфер.

BERLIN, GERMANY - AUGUST 06: A participant submits for an express PCR test for Covid-19 outside the KiKat Club prior to taking part in an experimental, limited opening of Berlin nightclubs during the coronavirus pandemic on August 06, 2021 in Berlin, Germany. Six clubs are participating in the pilot project dubbed Clubculture Reboot“ and have invited approximately 2,000 people to take part. Participants will undergo PCR tests today and early next week and party away throughout the weekend. The project has been launched by Berlin's Club Commission in cooperation with city authorities and Charite Hospital and is meant to help evaluate a framework for reopening Berlin's many clubs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

В Германии число заражений коронавирусом второй день превышает 8000 19.08.2021

При относительно низкой смертности от коронавируса и малой загруженности стационаров число заразившихся SARS-CoV-2 в ФРГ продолжает расти. Увеличивается и 7-дневный показатель заражаемости.

Реклама

Самые читаемые

Преступления по одной схеме. Что узнали о Лукашенко правозащитники?  

Освобождение политзаключенных в Беларуси. Кого еще помилует Лукашенко?  

Философ Мацкевич из СИЗО в Минске: Нужно начинать все сначала  