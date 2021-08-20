 Коронавируc: в ФРГ вырос семидневный коэффициент заражаемости | Новости из Германии о Германии | DW | 23.08.2021

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Германия

Коронавируc: в ФРГ вырос семидневный коэффициент заражаемости

Семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом - максимальный в земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ.

Мужчину в Берлине тестируют перед посещением клуба

Мужчину в Берлине тестируют перед посещением клуба (фото из архива)

В Германии за минувшие сутки зарегистрировано 3668 новых случаев коронавирусной инфекции - на 1542 больше, чем неделей ранее, когда было зафиксировано 2126 случаев. Семидневный коэффициент заражаемости вырос за этот период с 36,2 до 56,4 случая на сто тысяч населения. Это следует в понедельник, 23 августа, из данных Института имени Роберта Коха (RKI). При этом данный коэффициент - максимальный (103,3) в земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ. Еще неделю назад он в данной земле составлял 57,2.

На втором месте в списке административно-территориальных единиц Германии по этому показателю оказался Гамбург (71,6).

Превышение коэффициентом отметки в 35 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила "3G", при котором обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft"), либо об отрицательных результатах теста ("getestet"), например, при посещении ресторанов. Кроме того, этот показатель до недавнего времени служил основанием для введения более жестких ограничений. Однако все большее число экспертов в последнее время говорит о необходимости учитывать и другие факторы, в частности, количество госпитализаций в стране и степень нагрузки на систему здравоохранения.

За сутки скончались четыре человека с COVID-19

Общее число официально зарегистрированных инфицированных достигло с начала пандемии в ФРГ 3 871 865. За минувшие сутки скончались четыре человека с диагнозом COVID-19. Таким образом совокупное количество летальных исходов составило 91 980.

Первый локдаун в ФРГ не привел к росту рождаемости

Между тем, как передало Федеральное статистическое ведомство Германии 23 августа, первый с начала эпидемии локдаун в ФРГ не оказал большого влияния на рост рождаемости в стране. Так, в период с января по май 2021 года родилось около 315 000 детей, что всего на 1,4% больше, чем годом ранее. Согласно отчету, значительный прирост числа рождений был отмечен только в марте 2020 года, когда на свет появилось на шесть процентов (примерно на 3700) детей больше, чем в том же месяце 2019 года. Однако это, по всей видимости, не связано с ужесточением ограничений. Первый локдаун в Германии продлился с 22 марта по 4 мая 2020 года.

В четверг, 19 августа, в Институте имени Роберта Коха объявили о начале четвертой волны эпидемии коронавируса в ФРГ.

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    Автор: Андрей Гурков


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