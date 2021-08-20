Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг

В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.
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Новая волна нарастает в основном за счет заражений среди молодежи, сообщил Институт имени Роберта Коха. За минувшие сутки в Германии зарегистрировано почти 9300 новых случаев коронавируса.
Всемирный успех мРНК-технологии ускорил рост ВВП Германии и разработку лекарств от рака и вакцины от малярии, обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.