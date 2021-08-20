 Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.08.2021

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Мир

Четвертая волна: коронавирус снова вызывает на ринг

В Германии, а также в ряде других стран говорят о начале очередной волны пандемии коронавируса. Борьба с ним напомнила Сергею Елкину изнурительный боксерский поединок.

Описание карикатуры Сергея Елкина: коронавирус, каким его можно увидеть под микроспокопом, держит в руках табличку с надписью 4 round (4-й раунд), говорит: Начинаю четвертую волну...

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