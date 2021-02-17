Коронавирус: вакцина BioNTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 110 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 85 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 18 февраля (время московское).

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Спецкомиссия Минздрава Армении одобрила использование в стране вакцин от COVID-19 "Спутник V", AstraZeneca и BioNTech/Pfizer, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на главу армянского Минздрава Анаит Аванесян. Она пояснила, что в связи с применением препарата BioNTech/Pfizer "есть вопросы, связанные с температурным режимом, которые необходимо обеспечить".

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В Лондоне

В Великобритании, где с начала января действует "жесткий" локдаун, прирост заболеваемости COVID-19 за это время сократился примерно на две трети. Это следует из исследования Имперского колледжа Лондона (London Imperial College), в рамках которого были протестированы десятки тысяч произвольно отобранных добровольцев. Так, в начале января доля положительных результатов составляла 1,5%, а к середине февраля она снизилась до 0,5%. А в Лондоне, согласно исследованию, доля инфицированных снизилась на 80%.

Вакцина BioNTech/Pfizer не очень эффективна от мутации вируса из ЮАР

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Вакцина от COVID-19, разработанная немецкой компанией BioNTech в партнерстве с американским концерном Pfizer, недостаточно эффективно защищает от варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике (ЮАР). К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в специализированном издании New England Journal of Medicine. По его данным, эффективность вакцины BioNTech/Pfizer в случае мутации из ЮАР примерно на две трети ниже, чем от самого коронавируса. При этом исследователи отмечают, что препарат тем не менее способен нейтрализовать "южноафриканский вариант".

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В России и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) начинаются клинические испытания российской вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт", сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. В них примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из каждой из обеих стран Мэр пояснил, что в основе препарата - "те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V", но разница состоит в том, что для получения достаточной защиты от COVID-19 достаточно одной дозы "Спутника Лайт".

Собянин также сообщил, что прививку от коронавируса получили уже 600 000 жителей Москвы.

В России - более 13,4 тысячи новых случаев COVID-19

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В России за сутки зафиксировано 13 447 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб. Таким образом, их общее число с начала пандемии достигло 4 125 598. Количество смертей в результате заражения выросло на 480 до 81 926.

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Три фазы клинических исследований "Спутник V" на детях будут проведены в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет", - сообщил мэр. Он уточнил, что по результатам исследований можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

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В Германии за прошедшие 24 часа отмечено 10 207 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, от последствий инфекции скончались еще 534 пациента, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделю назад, 12 февраля, в стране было зарегистрировано 10 237 новых случаев инфицирования и 666 летальных исходов. Всего в ФРГ выявлено 2 360 606 инфицированных и 66 698 летальных исходов.

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В США, по данным местных органов здравоохранения, за истекшие сутки зафиксировано 71 500 новых случаев заражения коронавирусом и 2340 летальных исходов COVID-19. Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах выявлено около 27,9 млн зараженных вирусом SARS-CoV-2 и почти 490 800 смертельных случаев.

Либералы за скорейшую вакцинацию президента и канцлера ФРГ

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Оппозиционная Свободная демократическая партия (СвДП) выступает за скорейшую публичную вакцинацию от COVID-19 федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) и канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Эта мера позволит повысить степень доверия населения страны к антикоронавирусным вакцинам, заявил в интервью газете Bild зампредседателя фракции СвДП в бундестаге Михаэль Тройер (Michael Theurer). Публичная вакцинация президента и канцлера стала бы "позитивным сигналом" и "мерой по укреплению доверия", полагает политик.

В настоящее время в Германии идет оживленная дискуссия о якобы меньшей эффективности и безопасности британско-шведской вакцины от COVID-19 AstraZeneca по сравнению с двумя другими аналогичными препаратами, получившими сертификацию в Евросоюзе, - Biontech/Pfizer и Moderna .

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Тысячи военнослужащих в США отказываются от вакцинации или откладывают прививку в связи с негативными слухами, распространяемыми в интернете. Как сообщает агентство AP, в ряде подразделений лишь треть солдат согласна вакцинироваться. В среднем привиться готовы около двух третей военнослужащих. Отказы от прививок в армии вызывают тревогу в связи с тем, что военные часто несут службу и проживают в тесном контакте в условиях, когда социальное дистанцирование и ношение масок затруднены.

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Комплект для проведения экспресс-теста

Введение бесплатных экспресс-тестов на коронавирус для домашнего использования, запланированное правительством Германии по мнению немецких врачей, не принесет желаемого результата. "Не имеет смысла бороться с пандемией, просто предлагая бесплатные тесты", - заявила в интервью группе изданий Funke председатель Федерального объединения врачей Уте Тайхерт (Ute Teichert). По ее мнению, сначала необходимо проработать все вопросы, связанные с таким тестированием: как вести себя в случае положительного результата, к кому обращаться, где зарегистрироваться, можно ли ходить в школу детям родителей, получившим положительный результат такого анализа.

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В Германии снижается число положительных результатов анализов на коронавирус. По данным Института имени Роберта Коха, их доля составляет 6,46 процента от числа всех тестов. Неделей ранее этот показатель составлял 7,5 процента, а в последнюю неделю 2020 года - более 15 процентов.

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В Венесуэле в четверг начинается кампания по вакцинации населения российским препаратом "Спутник V". В первую очередь прививки получат медики и госслужащие, в частности депутаты, офицеры полиции, военнослужащие и чиновники. Остальное население получит доступ к прививкам с апреля. Ранее, в субботу, в Каракас было доставлено 100 тысяч доз российской вакцины.

В 30-миллионной Венесуэле официально зарегистрированы 133 927 случаев заражения коронавирусом и 1292 летальных исхода, однако правозащитники обвиняют правительство в сокрытии истинных масштабов эпидемии.

Финские ученые обнаружили новый вариант коронавируса

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В Финляндии обнаружен новый вариант коронавируса - Fin-796H. Как говорится в сообщении Vita Laboratoriot Oy, специалисты этой лаборатории совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили в одном из образцов в Южной Финляндии ранее неизвестный мутант SARS-CoV-2.

Согласно сообщению, Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.

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Контейнеры с китайской вакциной CoronaVac на военной базе в Сан-Паулу

По словам представителей научно-исследовательского центра бразильской фармкомпании Butantan, сотрудничающей с китайской Sinovac Biotech, вакцина CoronaVac производства КНР эффективно действует против новых вариантов коронавируса, впервые обнаруженных в Великобритании и Южной Африке. Степень ее эффективности бразильские ученые пока не обнародовали. Китайская вакцина в настоящее время также проходит испытания на эффективность против бразильского варианта коронавируса.

Испания вводит карантин для приезжающих из Бразилии и Южной Африки

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Из-за быстрого распространения новых вариантов коронавируса власти Испании вводят карантин для прибывающих в страну из Бразилии и Южной Африки. С понедельника, 22 февраля, въезжающие из этих стран обязаны будут в течение 10 дней оставаться дома и ограничивать контакты. В случае наличия документа об отрицательном результате теста на коронавирус карантин могут сократить до семи дней. Ранее правительство Испании сократило число авиарейсов в страны Южной Африки и Бразилию.

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В больнице в Любаре Житомирской области

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о вероятной необходимости второй кампании вакцинации от коронавируса через 6-9 месяцев после старта первой. "Мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку," - сказал он в эфире телеканала "Украина 24". По словам Степанова, вакцинация от коронавируса начнется в феврале.

Минздрав рассчитывает, что первые 500 тыс. доз вакцины от компании AstraZeneca поступят в Украину до 21 февраля, а еще 117 тыс. доз препарата от BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX - в конце февраля.

Хроника пандемии 17 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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