Коронавирус: медики предостерегают от ослабления ограничений в Германии

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена почти у 112 млн жителей планеты. Свыше 2,4 млн человек скончались в результате заражения. Выздоровели более 87 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 22 февраля (время московское).

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Министерство внутренних дел ФРГ ожидает на выборах в бундестаг всплеска числа голосующих по почте в свете эпидемии. Ведомство оценило затраты на проведение голосования в 107 млн евро. Таким образом, запланированные на 26 сентября выборы станут самыми дорогими в истории, пишет Saarbrücker Zeitung. Организация голосования в 2017 году потребовала 92 млн евро.

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В Китае за истекшие сутки выявлено еще 11 заражений. Во всех случаях речь идет о прибывших из-за границы, отметила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее сведениям, в целом в стране вирус обнаружен у 89 842 человек, а 4636 пациентов с COVID-19 умерли.

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Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери (Frank Ulrich Montgomery) предостерег от ослабления ограничительных мер в Германии. Тот, кто во время роста индекса репродукции коронавируса (R) говорит о послаблениях, действует абсолютно безответственно, заявил Монтгомери изданиям медиагруппы Funke. В ФРГ с 16 декабря действует жесткий локдаун. В 83-миллионной республике подтверждено 2,38 млн заражений, около 68 тысяч больных скончались, более 2,19 млн выздоровели.

Хроника пандемии 21 февраля >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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