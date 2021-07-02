Коронавирус: Кипр утвердил меры по стимулированию вакцинации

Мир борется с новой волной пандемии COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями субботы, 3 июля (время московское).

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В Словакии против российской вакцины "Спутник V" развернута кампания по дезинформации, связанная с "внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби", утверждается в комментарии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Накануне пресс-секретарь словацкого Минздрава Зузан Элиашов, сообщил, что Россия выкупила у Словакии 160 тыс. неиспользованных доз вакцины (всего в страну поступило 200 тыс. доз).

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Эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях преждевременной отмены карантинных ограничений в Великобритании. "Рост числа заражений "дельта"-вариантом вызывает тревогу. В условиях, когда все больше людей начинают встречаться, полностью снимать карантинные ограничения раньше, чем через две недели, не имеет смысла", - подчеркнул в интервью BBC представитель медицинского профсоюза Британская медицинская ассоциация (British Medical Association) Чанд Нагпол.

Правительство Соединенного Королевства намеревается отменить практически все коронавирусные ограничения 19 июля. С этого дня в стране смогут возобновить работу ночные клубы, а гражданам будет позволено встречаться группами любой численности и устраивать вечеринки. Обсуждается также возможность отмены обязательного ношения масок.

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По данным Минздрава Вьетнама, суточный прирост заражений коронавирусом 3 июля стал самым высоким с момента выявления в стране коронавирусной инфекции в январе 2020 года - 922 случаев. Больше всего заражений было выявлено в мегаполисе Хошимин, несмотря на то что в этом городе на протяжении последних четырех недель действуют строгие карантинные меры.

Врач Проценко просит не проводить ралли "Шелковый путь" в Монголии

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Проведение международного ралли-марафона "Шелковый путь" на территории Монголии несет существенные риски здоровью участников и организаторов мероприятия из-за роста числа инфицированных коронавирусом и выявления случаев бубонной чумы по маршруту соревнований. Об этом говорится в письме главы штаба ралли по ведению и контролю ковидного протокола Дениса Проценко. Послание опубликовано на сайте "Шелкового пути". Проценко в этой связи попросил организаторов ралли рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории России.

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Сотрудники книжной выставки в спецодежде в Москве (фото из архива)

В России пятый день подряд фиксируются максимальные показатели смертности у лиц с подтвержденным инвицированием коронавирусом SARS-CoV-2. За минувшие сутки с диагнозом COVID-19 в стране скончались 697 пациентов, сообщил федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (110) и Москве (116). При этом с начала пандемии, по данным штаба, в России с COVID-19 умерли 137 262 человека.

За прошедшие 24 часа в РФ выявлено 24 439 случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве - 7 446, Московской области - 2 596, Санкт-Петербурге - 1 733. Число выявленных инфицированных в России - максимальное с 16 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 585 799.

Иностранным болельщикам предписали покинуть РФ до 12 июля

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Иностранным болельщикам, приехавшим в Россию на чемпионат Европы по футболу (Евро-2020), нужно будет покинуть страну до 12 июля, если у них нет причин для дальнейшего пребывания. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве подчеркнули, что на въехавших в страну по паспорту болельщика (FAN ID) зрителей чемпионата не распространяется указ президента РФ Владимира Путина о мерах по урегулированию положения иностранцев в России во время пандемии и его положение о продлении сроков пребывания в стране.

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Президент Ирана Хасан Роухани выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса из-за резкого распространения "дельта"-варианта. "Есть опасения, что мы находимся на пути к пятой волне в стране", - заявил он. По данным портала Worldometer, с начала пандемии в стране инфицированы 30 502 362 человека, умерли с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 401 068.

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Никосия

Кабинет министров Республики Кипр утвердил ряд мер, призванных стимулировать вакцинацию от коронавируса среди местных жителей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михалис Хаджипантелас. По его словам, кабмин собирается предоставлять пятидневный отпуск военнослужащим и выплачивать отпускное пособие жителям, запланировавшим вакцинацию с 15 июля по 31 августа. О дополнительных стимулах для жителей острова в возрасте от 18 до 30 лет будет объявлено после следующего заседания правительства.

В Бурятии согласовали закрытие федеральных торговых сетей

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Госведомства согласовали закрытие федеральных торговых сетей в Бурятии до 11 июля в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России под председательством зампреда правительства РФ Татьяны Голиковой. Предложение поддержали Минэкономразвития России, Минфин и Роспотребнадзором.

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Фанат на игре Италия - Бельгия

Множество людей на стадионах, а также в пабах и барах в городах-организаторах Евро-2020 приводят к росту случаев инфицирования коронавирусом в Европе. Об этом сообщила старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд. Ее слова привел портал Inside the Games. "Нам нужно обращать внимание не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть, как люди туда добираются, как едут в многолюдных колоннах автобусов. Когда они покидают стадионы, то идут в переполненные бары и пабы", - заявила Смоллвуд. По ее словам, недавнее снижение заболеваемости в Европе подошло к концу, и, если срочно не ввести ограничения в отношении численности фанатов, неизбежно начнется новая волна пандемии.

В ФРГ - свыше 670 случаев за сутки

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В Германии за минувшие сутки выявлено 671 новых заражений, сообщил Институт имени Роберта Коха, это на 79 больше, чем ровно неделю назад. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано 4,9 случая заражения (днем ранее - 5,0). Впервые за 11 месяцев этот показатель опустился ниже 5. Наивысшего значения он достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 16 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 91 023. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлен 3 730 353 случаев заражения, более 3,62 млн больных COVID-19 выздоровели.

В ФРГ приступают к комбинированной вакцинации

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После того как Постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) официально порекомендовала комбинировать при прививках препараты разного типа - мРНК-вакцину и векторную, - правительство ФРГ и федеральные земли пообещали незамедлительно приступить к выполнению этой рекомендации. Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) назвал такую комбинированную вакцинацию "особенно эффективной". Помимо прочего, ее плюс заключается в том, что она может предоставить защиту от распространяющегося "дельта"-варианта коронавируса раньше, чем при вакцинации одним и тем же препаратом, благодаря более короткому интервалу между первой и второй дозой.

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Бабуин в зоопарке Окленда

Зоопарк в Окленде, штат Калифорния, приступил к вакцинации против коронавируса животных - тигров, медведей, пум, хорьков и пр. Экспериментальная вакцина американского производителя Zoetis будет затем вводиться обезьянам, летучим мышам и свиньям. До сих пор в зоопарке полагались на защитные меры, такие как соблюдение дистанции, барьеры и защитная одежда персонала, однако теперь, с помощью вакцины, по словам ветеринара Алекса Хермана, можно будет лучше защитить животных.

Фармацевтическая компания Zoetis планирует передать более 11 000 доз вакцины почти 70 зоопаркам и другим учреждениям в США.

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Правительство ФРГ увеличило список стран, въезд из которых разрешается в различных целях, включая туризм. Начиная с 4 июля посещать Германию могут жители Армении, Азербайджана, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Косово и Черногории, Канады, Брунея, Иордании и Катара. Ранее в этот список уже входили 15 государств.

Любой житель этих стран может въехать в Германию без какой-либо важной причины и независимо от своего статуса вакцинации.

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Словакия продала значительную часть доз вакцины "Спутник V" обратно в Россию. Причина этого шага - низкий интерес населения страны к российской вакцине, сообщило Министерство здравоохранения в Братиславе. Словакия вернула России 160 000 из 200 000 доз, импортированных в марте, которые продавались по первоначальной цене 9,95 доллара за штуку.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 2 июля >>>

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