Коронавирус: ВОЗ встревожена распространением "дельта"-варианта в Африке

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями пятницы, 2 июля (время московское).

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США направят в Сальвадор 1,5 млн доз вакцины Moderna, сообщила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки. А еще 4 милиона доз этого препарата будут безвозмездно переданы Индонезии, указал Вашингтон.

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В США 156 млн человек полностью вакцинировались против коронавируса, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Число американцев, получивших как минимум одну прививку, достигло 182 млн. Население Соединенных Штатов составляет 328 млн человек.

ВОЗ встревожена распространением "дельта"-варианта в Африке

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о росте числа заражений "дельта"-вариантом коронавируса в Африке. По словам представителя организации, скорость распространения вируса во время третьей волны на этом континенте и масштабы пандемии там "не сравнимы ни с чем, что мы видели раньше". Одним из очагов распространения инфекции в Африке является ЮАР. По данным ВОЗ, число заражений там удваивается каждые три недели.

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В Беларуси суточный прирост заражений составил 1118 случаев, сообщило министерство здравоохранения. По данным ведомства, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в общей сложности обнаружен у 419 330 человек, 3164 из них скончались, более 412 тысяч выздоровели и выписаны. В то же время эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси занижена в несколько раз.

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Стадион Уэмбли

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) скептически относится к разрешению допустить на трибуны на оставшихся матчах чемпионата Европы по футболу в Лондоне большое количество зрителей. "Я обеспокоена", - сказала Меркель после консультаций с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сам Джонсон в ответ отметил, что уровень вакцинации в Великобритании высок, а следовательно, риск заражения уменьшается. На полуфинальные матчи и финал на лондонском стадионе Уэмбли должны быть допущены 60 000 болельщиков.

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В Москве на следующей неделе начнут ревакцинацию от COVID-19 проживающих в московских домах престарелых. "Мы абсолютно бесплатно еще в январе 97% людей, которые проживают в наших домах престарелых, вакцинировали двумя компонентами "Спутника V"... Прошло шесть месяцев, мы будем снова вакцинировать этих людей, это совершенно тоже бесплатно", - цитирует агентство ТАСС руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака.

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В Украине за истекшие сутки выявлено 696 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умерли 33 пациента. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 236 497, скончались 52 424 пациента, выздоровели более 2,16 млн человек.

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Коронавирусные ограничения в Праге

В Чехии могут быть восстановлены жесткие социальные ограничения, действовавшие в стране на пиках первой и второй волн пандемии, если в республике будут распространяться новые агрессивные варианты коронавируса типа "дельта". Об этом заявил журналистам президент Чехии Милош Земан. "Дельта"-вариант коронавируса, впервые выявленный в Индии, активно распространяется в Чехии и соседней Словакии.

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Более половины россиян выступают против введения нового локдауна. Это следует из результатов опроса, проведенного банком "Открытие", на которые ссылается агентство РИА "Новости". 51 процент опрошенных считают, что введение ограничений на передвижение из-за третьей волны коронавируса окончательно убьет экономику России и еще сильнее снизит доходы населения. Чуть более четверти респондентов полагают, что в их регионе в принципе ситуация не настолько критичная, чтобы появилась необходимости в локдауне. В Москве и Московской области, где самые высокие темпы заболеваемости, так считают всего 18%. Также в Москве чаще, чем в других регионах поддерживают введение режима изоляции.

Австралия ужесточает правила въезда

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Из-за роста числа новых случаев коронавирусной инфекции в нескольких австралийских мегаполисах правительство страны объявило о дополнительном ужесточении правил въезда. Согласно стратегии "Нулевой COVID", уже сейчас из-за рубежа могут въезжать в Австралию не более 6000 человек в неделю. К середине месяца это число сократится вдвое до примерно 3000, заявил премьер-министр Скотт Моррисон. До начала пандемии коронавируса в Австралию каждую неделю приезжали около 260 000 человек.

++13.15++

В России министерство промышленности и торговли попросило металлургические компании сократить потребление технического кислорода, чтобы увеличить поставки медицинского кислорода в больницы. Как сообщает интернет-портал "Медуза", в Москве с середины июня до начала июля количество больных COVID-19, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, увеличилось в полтора раза. Медицинский кислород от технического отличается большей концентрацией и отсутствием инородных примесей.

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В Индии, по официальным данным, от легочного заболевания COVID-19 или его последствий скончались более 400 тыс. человек. Только в США и Бразилии до сих пор зафиксировано больше погибших в связи с пандемией. Половина пациентов, скончавшихся в Индии, умерли во время жестокой второй волны в апреле и мае - на ее пике медицинские власти ежедневно сообщали о 4000 новых смертях. В последние дни показатели смертности в стране значительно снизились.

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За последние сутки в России выявлено 23 218 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Зафиксировано 679 летальных исходов - максимальный суточный прирост погибших от COVID-19 с начала пандемии. За 24 часа в России полностью выздоровели 18 197 человек.

Актер Петр Мамонов подключен к ИВЛ

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Петр Мамонов

Поэта, основателя группы "Звуки Му", 70-летнего актера Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова. "На сегодняшний день, утром, в 09.00 часов (мск), его состояние оценивается как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", - отметила она.

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В Германии за минувшие сутки выявлено 649 новых заражений, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано пять случаев заражения (днем ранее - 5,1). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 69 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 91 007. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлен 3 729 682 случая заражения, более 3,62 млн больных COVID-19 выздоровели.

Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио отменены

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Мужские теннисные турниры в Пекине и Токио, которые должны были пройти в октябре, отменены. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Оба турнира должны были пройти с 4 по 10 октября, но теперь они значатся в календаре сезона как отменные. Соревнования также не состоялись в прошлом году из-за пандемии.

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Хельге Браун

Глава ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун (Helge Braun) не верит, что осенью нужно будет вводить еще один локдаун. "До тех пор, пока прививки хорошо работают, о локдауне в ущерб тем, кто полностью вакцинирован, не может быть и речи. Многие сферы, которые ранее были полностью закрыты, должны оставаться открытыми для большой части населения", - сказал Браун в интервью информационной радиостанции MDR Aktuell. Министр добавил, что в дальнейшем федеральное правительство не будет ориентироваться исключительно на показатели заболеваемости. Учитываться будет также возможности для госпитализации инфицированных.

Johnson&Johnson: вакцина продемонстрировала надежную защиту от "дельта"-варианта коронавируса

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Компания Johnson&Johnson заявила, что ее однокомпонентная вакцина продемонстрировала надежную защиту от "дельта"-варианта коронавируса. Согласно сообщению компании, продолжительность иммунного ответа ее вакцины составляет не менее восьми месяцев.

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С начала распространения коронавируса случаи COVID-19 реже наблюдались среди аллергиков, сообщил директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов. По его словам, научное сообщество пока не может это объяснить.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заблокировал все билеты, проданные английским болельщикам на матч четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Риме между командами Англии и Украины вечером 3 июля. Этот шаг направлен на то, чтобы предотвратить приезд болельщиков "Трех львов" в Италию в нарушение карантинных правил, сообщило итальянское МВД.

Пандемия в России может закончиться через полгода

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Финские болельщики в Санкт-Петербурге

Департамент здравоохранения и социального развития Финляндии (THL) призвал сограждан не ездить в Россию из-за ситуации с коронавирусом. Сроки действия рекомендации департамента, подчиненного министерству социального обеспечения и здравоохранения, не указаны. У вернувшихся домой финских футбольных болельщиков, которые присутствовали на игре Финляндии с Бельгией 21 июня в Санкт-Петербурге в ходе "Евро-2020", были обнаружены почти 400 случаев COVID-19.

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Пандемия коронавируса в России закончится, когда у жителей страны сформируется коллективный иммунитет - его можно достичь в течение полугода, заявил в интервью "Газете.Ru" академик РАН эпидемиолог Вадим Покровский. По его словам, нынешняя волна заболеваемости коронавирусом спадет к осени - благодаря ужесточению ограничительных мер и введению обязательной вакцинации.

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Вакцина Moderna

Украина в ближайшее время может получить 2 млн доз вакцины от COVID-19 производства Moderna из США, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он уточнил, что поставка будет проведена в рамках механизма COVAX и может состояться уже в июле. Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз BioNTech/Pfizer - 1 млн в июле и 1 млн в августе.



Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 1 июля >>>

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