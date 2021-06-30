Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов

Мир борется с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 167 млн человек выздоровели. DW следит за событиями четверга, 1 июля (время московское).

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Австрия отменяет связанное с пандемией глобальное предупреждение о путешествиях, введенное 15 месяцев назад. На данный момент в "красном списке" находятся только некоторые регионы, в которых распространяются вызывающие опасения вирусные варианты. Это такие страны как Бразилия, Южная Африка, Индия или Великобритания, объявил австрийский министр по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг. "Мы все заслужили эту летнюю паузу", - подчеркнул он. Однако глава МИД не исключил нового ужесточения правил, сославшись, например, на рост числа инфекций в России.

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Ростовская область пополнила список регионов России, где введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Речь идет о работниках сфер торговли, общественного питания, общественного транспорта, бытовых услуг, а также сотрудниках салонов красоты, СПА-центров, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов и иных спортивных организаций, отмечает областное управление Роспотребнадзора.

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Португалия вводит комендантский час в муниципалитетах с высоким уровнем заражений, в том числе столице Лиссабоне. Мера вступит в силу 2 июля, запрет покидать свои дома будет действовать с 23 до 5 часов. Власти связывают всплеск заболеваемости с распространением "дельта"-варианта вируса. Около 31 процента жителей страны прошли полный курс вакцинации от ковида.

Дания подарит миллион доз AstraZeneca странам Западных Балкан

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Дания безвозмездно передаст один миллион доз вакцины AstraZeneca четырем балканским странам - Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Северной Македонии. Копенгаген заинтересован в совместной с Западными Балканами борьбе с пандемией, подчеркнул датский министр иностранных дел Еппе Куфуд. Сама Дания весной отказалась от использования этого препарата.

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Петр Мамонов

Коронавирусная инфекция подтверждена у российского актера и музыканта Петра Мамонова. Создатель рок-группы "Звуки Му" находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии с 27 июня, сообщила супруга Мамонова Ольга.

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Правительство Швейцарии считает большим риском посещение матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со сборной Испании, который пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля. Начальник федерального департамента внутренних дел страны Ален Берсе, также курирующий вопросы здравоохранения в Федеральном совете Швейцарии, с учетом распространения в России "дельта"-варианта коронавируса призвал болельщиков отказаться от поездки в том случае, если они не сделали прививку. В эфире телерадиокомпании Radio Télévision Suisse он указал на "взрывное распространение" опасной мутации в РФ. В свою очередь начальник федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Виола Амхерд заявила, что поедет на матч, поскольку прошла полную вакцинацию.

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В Российской академии наук (РАН) поддерживают идею совместного с Беларусью производства первой в мире съедобной вакцины от коронавируса, выпускаемой в виде кисломолочного продукта. Об этом заявил президент РАН Александр Сергеев. Ранее сообщалось, что в Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге создается так называемая мукозальная вакцина.

Россиянам временно запретили въезд в Словению

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Правительство Словении издало указ об изменении условий въезда в республику на фоне борьбы с пандемией COVID-19. Теперь страны, жители которых планируют посетить Словению разделены на три группы - "зеленую", "оранжевую" и "темно-красную". Россия, а также еще 40 стран и территорий, в том числе Бразилия, Великобритания и Египет входят в последнюю группу, в которой эпидемиологическая ситуация считается тяжелой. С 3 июля въезд иностранцев в Словению из этих государств запрещен. Указ пока будет действовать до 11 июля.

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В Беларуси суточный прирост заражений составил 1023 случаев, сообщило министерство здравоохранения. По данным ведомства, в республике с 9,4 млн жителей вирус SARS-CoV-2 в общей сложности обнаружен у 418 212 человек, 3153 из них скончались, более 410 тысяч выздоровели и выписаны. В то же время эксперты белорусской компании SATIO и немецкого фонда имени Фридриха Эберта считают, что официальная статистика по заболеваемости COVID-19 в Беларуси занижена в несколько раз.

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В Украине за минувшие сутки выявлено 705 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, умер 51 пациент. Общее число случаев заражения в Украине с начала эпидемии, по данным Минздрава, составило 2 235 801, скончался 52 391 пациент, выздоровели более 2,16 млн человек.

Болельщики на матче Англия - Чехия

++14.00++

Критика позиции УЕФА по проведению матчей Евро-2020 в присутствии большого числа болельщиков и на фоне роста инфицированных подкрепляется новыми статистическими данными, представленными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По данным Европейского бюро ВОЗ, после продолжавшегося десять дней спада числа новых инфицированных в Европе впервые наблюдается увеличение показателей. Новая тенденция связана с ростом числа поездок, собраний большого числа людей и снятием ограничений в европейских странах, заявил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге (Hans Kluge) на пресс-конференции в Копенгагене. На прошлой неделе число заражений выросло на 10 процентов, заявил он. В свою очередь эксперт ВОЗ Кэтрин Смоллвуд призвала страны, принимающие Евро-2020, уделить большее внимание отслеживанию заражений на стадионах и вне их.

В Германии критикуют УЕФА из-за полуфиналов и финала Евро-2020

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В Германии критикуют Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в связи с предстоящими матчами чемпионата Европы в Лондоне, где в последнее время сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения "дельта"-варианта коронавируса. "Позицию УЕФА я считаю абсолютно безответственной", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) на пресс-конференции в Берлине. По его словам, в данной ситуации предопределен рост числа инфицированных после полуфиналов и финала на стадионе "Уэмбли", где предполагается присутствие 60 тысяч болельщиков.

Накануне эксперт немецких социал-демократов в области здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил, что УЕФА будет нести "ответственность за смерть большого числа людей" из-за заполненных стадионов в Англии. О необходимости пересмотреть решение о проведении финальных матчей Евро-2020 в Лондоне ранее заявил также вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, высказавший опасения по поводу организации матчей "на полном стадионе в то время, когда Соединенное Королевство ограничивает поездки своих граждан в страны Европейского Союза".

++12.30++

С 1 июля въезд в Австрию из РФ возможен с любой целью при соблюдении установленных правил. Граждане, не прошедшие вакцинацию признанными в ЕС препаратами, должны предоставить отрицательные тесты на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин, сообщило посольство Австрии в Москве. Справки о прививках российскими вакцинами не признаются.

++11.45++

В России за минувшие сутки выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 5 538 142. В тот же день от пневмонии COVID-19 скончались 672 пациента. Тем самым, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек.

В Германии частично или полностью привиты две трети взрослых

++11.30++

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) предполагает, что уже в июле доля "дельта"-варианта коронавируса в стране достигнет 70-80 процентов. Поэтому важно сохранить высокие темпы вакцинации, заявил он в Берлине на пресс-конференции федерального правительства. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 55 процентов населения Германии (и примерно две трети взрослых жителей), полностью привиты 37,3 процента.

++11.00++

Очередь на вакцинацию у ЦУМа в Москве

В Москве начинается ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2021 года, пройти ревакцинацию можно в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва". А с 5 июля 2021 года будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках", - написал он. Повторная вакцинация будет проводиться "Спутником V" и "Спутником Лайт" вне зависимости от того, какой препарат вводился первый раз.

++09.51++

В Литве отменен действовавший с ноября режим карантина. Как сообщили в кабмине, решение принято с учетом улучшения эпидемической ситуации. В силе, однако, остается ряд ограничений, в том числе - рекомендация относительно ношения медицинских масок в закрытых помещениях и в местах предоставления услуг.

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части населения

++08.35++

В Приамурье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Речь идет о "работниках сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, многофункциональных центров, работниках такси". Вакцинация также становится обязательной для студентов старше 18 лет, лиц в возрасте 60 лет и выше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, работников медицины и образования, организаций соцобслуживания, тех, кто работает вахтовым методом.

++07.48++

Пхукет

Власти Таиланда открыли остров Пхукет для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Теперь им нет необходимости находиться в карантине по прибытии, по территории острова они могут передвигаться свободно. При этом, если они захотят посетить другие районы Таиланда, им в течение двух недель необходимо будет сдать три теста на коронавирус, результаты которые должны быть отрицательными. Четыре рейса должны привезти на остров Пхукет 1 июля порядка 250 отдыхающих.

Власти Петербурга могут отказать в компенсации непривившимся врачам

++06.35++

Власти Петербурга намерены отказать в выплате компенсации заразившимся коронавирусом врачам, если они не прошли вакцинацию. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте городской администрации. Сейчас медикам в случае заражения SARS-CoV-2 должны выплачивать 300 тысяч рублей компенсации, а если это повлекло за собой инвалидность, врач должен получить 500 тысяч рублей. В случае смерти медработника от ковида, его семье должны выплатить миллион рублей.

++06.05++

В Германии за минувшие сутки выявлено 892 заражений, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 7 дней из расчета на 100 тысяч жителей зарегистрировано 5,1 случая заражения (днем ранее - 5,2). Наивысшего значения этот показатель достигал 22 декабря 2020 года - 197,6 случая. За последние 24 часа скончались 63 пациента, общее число летальных исходов возросло до 90 938. Всего с начала эпидемии в республике с 84 млн жителей выявлен 3 729 033 случай заражения, более 3,62 млн больных COVID-19 выздоровели.

++05.00++

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, ослабляются в целом ряде стран, популярных среди отпускников. Так, в Австрии, где уже ранее были открыты кафе и рестораны, теперь возобновить работу разрешается дискотекам и клубам. Необходимое условие для посещения - подтверждение вакцинации, отрицательный тест или выздоровления от ковида. В тех местах, где действуют эти правила, отменяется требование носить защитные маски. Также будут снимаются ограничения по числу посетителей розничных магазинов.

В Турции отменен комендантский час по воскресеньям и ночным часам. Однако концертные залы и другие музыкальные заведения должны будут закрываться в полночь.

++03.45++

Как минимум половина новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии, зарегистрированных за последнюю неделю, по оценке Института имени Роберта Коха, вызвана его дельта-вариантом. Доля этой более заразной, чем другие, мутации среди зараженных в ФРГ постоянно растет с конца мая. Семидневный показатель заражаемости в стране пока по-прежнему снижается, однако специалисты опасаются изменения ситуации из-за распространения дельта-варианта вируса, впервые обнаруженного в Индии.

++02.15++

В российских регионах началась повторная вакцинация от коронавируса, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Методические рекомендации Минздрава для организации работы направлены в регионы РФ, сообщила пресс-служба министерства.

В Грузии после 7 месяцев отменен комендантский час

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Тбилиси

В Грузии прекратил действовать комендантский час, который был введен в ноябре 2020 года, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. За последние сутки в республике выявлено 1010 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, скончались 19 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в Грузии подтверждено 366 078 случаев заражения, умерли от последствий коронавируса 5316 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 30 июня >>>

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