 Коронавирус: США планируют к Дню независимости привить 70% взрослых жителей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.05.2021

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Коронавирус

Коронавирус: США планируют к Дню независимости привить 70% взрослых жителей

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 155 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями среды, 5 мая.

Прививочный центр в Майами

Прививочный центр в Майами

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 155 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 132 млн пациентов. DW следит за событиямисреды, 5 мая (время московское).

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Жена основателя Microsoft Мелинда Гейтс, (накануне пара заявила о разводе) и соучредитель их совместного благотворительного фонда, призвала богатые страны не накапливать запасы вакцины от коронавируса. По ее мнению, развитые государства должны вакцинировать население "до определенного момента", а затем отправить вакцину от коронавируса более бедным странам.

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Турция с учетом развития эпидемической ситуации готовится к возобновлению авиарейсов с Россией с 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, количество инфекций за сутки, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим антиэпидемическим мерам.

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США в рамках кампании по вакцинации поставили перед собой новую цель - привить первой дозой вакцины 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, 160 млн американцев к этому времени пройдут полный курс вакцинации.

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    Автор: Томас Лачан, Евгений Жуков


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