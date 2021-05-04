Коронавирус: США планируют к Дню независимости привить 70% взрослых жителей

В мире продолжают бороться с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 155 млн жителей планеты. Свыше 3,2 млн человек скончались с диагнозом COVID-19. Выздоровели более 132 млн пациентов. DW следит за событиямисреды, 5 мая (время московское).

++03.20++

Жена основателя Microsoft Мелинда Гейтс, (накануне пара заявила о разводе) и соучредитель их совместного благотворительного фонда, призвала богатые страны не накапливать запасы вакцины от коронавируса. По ее мнению, развитые государства должны вакцинировать население "до определенного момента", а затем отправить вакцину от коронавируса более бедным странам.

++02.15++

Турция с учетом развития эпидемической ситуации готовится к возобновлению авиарейсов с Россией с 1 июня. Об этом заявил посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, количество инфекций за сутки, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим антиэпидемическим мерам.

++00.10++

США в рамках кампании по вакцинации поставили перед собой новую цель - привить первой дозой вакцины 70% взрослых жителей страны ко Дню независимости 4 июля, заявил президент страны Джо Байден. По его словам, 160 млн американцев к этому времени пройдут полный курс вакцинации.

Смотрите также: