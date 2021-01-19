Коронавирус: в Германии за сутки скончались более 1000 человек

Мировое сообщество продолжает бороться с пандемией COVID-19, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 96,6 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 69 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 20 января (время московское).

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В Минздрав России поступили документы для регистрации третьей вакцины против коронавирусной инфекции, которую разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН. Как сообщает РБК со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко, документы уже направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации. "Таким образом, в России будут доступны вакцины, созданные по трем различным технологиям, что, безусловно, станет серьезным вкладом в победу над пандемией COVID-19", - отметил министр.

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Администрация избранного президента США Джо Байдена, инаугурация которого состоится 20 января, расширит меры защиты от распространения коронавируса в Белом доме. Сотрудники должны будут ежедневно проходить тест на SARS-CoV-2 и постоянно носить маски-респираторы, говорится в инструкции. Распоряжение, на которое ссылаются американские СМИ, направлено всем, кому предстоит работать рядом с руководящими сотрудниками администрации Байдена. Им также рекомендуется держаться на расстоянии 6 футов друг от друга (1,8 метра). Кроме того, работающие в Белом доме смогут сделать прививку от COVID-19.

В Германии - более 1000 смертей за сутки, но скорость распространения снижается

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 15 974 случая. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 068 002 случая заражения. За последние 24 часа скончались 1148 человек, общее число летальных исходов составило 48 770. Выздоровели, по данным Worldometer, более 1,74 млн человек.

Между тем средний показатель распространения инфекции в течение недели из расчета на 100 000 населения вновь снизился - с 131,5 до 102,7 случая. Самым высоким он был 22 декабря минувшего года - 197,6.

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Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 российских регионов по итогам 2020 года, сообщает издание РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что с 11 по 17 января от коронавируса нового типа скончались 93 882 человека, что стало максимальным показателем летальных случаев за неделю.

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Ученые в американском штате Калифорния сообщили об обнаружении неизвестной мутации коронавируса, пишет газета The New York Times. На данный момент нет доказательств, что мутация более смертоносна по сравнению с другими вариантами коронавируса. Также не сообщается о том, насколько мутация CAL.20C заразна.

Российские турфирмы отменяют поездки в турецкую Анталью

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В Великобритании число пациентов с COVID-19, умерших за последние сутки, достигло 1610, что стало максимальным показателем с начала пандемии. За последние 24 часа в стране было зарегистрировано еще 33 355 подтвержденных случаев коронавируса.

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Горнолыжный курорт в Турции

Российские туроператоры отменяют поездки в Анталью и на турецкие горнолыжные курорты из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает портал "Турпром". Причиной массовых отмен туров стали меры по противодействию пандемии, в частности закрытие спа-центров, прогреваемых бассейнов и подъемников на горнолыжных курортах.

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Правительство Израиля продлило общий карантин на 10 дней до конца января, говорится в зяавлении канцелярии премьер-министра. Также с 23 января для въезда в страну будет нужен отрицательный тест на коронавирус. В Израиле коронавирусом заразились 565 629, выздоровели 478 665, скончались 4 080 человек.

Хроника пандемии 19 января >>>

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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