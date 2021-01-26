Коронавирус: Главный вирусолог Германии опасается корона-туристов

Страны мира вводят жесткие ограничения для борьбы с пандемией COVID-19 и продолжают вакцинацию населения. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 100 млн человек. Свыше 2,15 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 27 января (время московское).

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Президент США Джо Байден объявил о планах по закупке дополнительных 200 миллионов доз вакцины от коронавируса: по 100 миллионов от BioNTech/Pfizer и Moderna. Поставка вакцин ожидается до лета. Таким образом число заказанных властями США доз увеличивается с 400 до 600 миллионов, что будет достаточно для того, чтобы до конца лета привить 300 миллионов американцев, говорится в заявлении Белого дома.

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Исландия начала выдавать гражданам страны, получившим прививку от коронавируса, сертификаты, которые облегчат им поездки за границу. Всего через полную вакцинацию (включающую две дозы) прошли 4800 исландцев. Исландский сертификат не признан Евросоюзом. Однако власти Исландии объявили о том, что будут впускать в страну европейцев с похожими сертификатами. По данным Еврокомиссии, сертификаты о вакцинации выдаются уже в 11 странах ЕС.

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Концерн Starbucks продолжает терять прибыль в условиях пандемии. В последнем квартале 2020 года прибыль кофейного гиганта уменьшилась на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом - до 622 миллионов долларов.

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Глава института вирусологии берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten), считающийся главным вирусологом Германии, заявил о полезности "с научной точки зрения" ограничения туристического потока в Германию. Так как число заражений в Германии снижается, "нужно обращать внимание на то, что приходит снаружи", заявил он.

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