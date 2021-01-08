 Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении лайнеров 737 Max | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2021

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Мир

Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении лайнеров 737 Max

Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.

Самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines, декабрь 2020 года

Самолет Boeing 737 Max авиакомпании American Airlines

Концерн Boeing выплатит 2,5 млрд долларов за снятие обвинения во введении в заблуждение американского регулятора Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и правительства США относительно оценки безопасности модели 737 Max, а также в рамках компенсации близким жертв авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США в четверг, 7 января.

Указывается, что 1,77 млрд долларов при этом получат авиакомпании, закупившие самолеты Boeing 737 Max для своего авиапарка и лишенные возможности использовать их после введения запрета на эксплуатацию этой модели. Еще 243,6 млн долларов будут потрачены на судебные штрафы в рамках уголовного дела, связанного с крушением лайнеров в Индонезии и Эфиопии. Кроме этого, 500 млн долларов направят в фонд поддержки семей жертв этих авиакатастроф.

Комментируя данное соглашение компании Boeing с министерством юстиции США, три адвоката, представляющие интересы родственников жертв катастрофы в Эфиопии, уже заявили о том, что оно никак не повлияет на поданные ими иски.

Ошибка в программном обеспечении Boeing 737 Max

Коммерческая эксплуатация модели Boeing 737Max началась в октябре 2017 года. Год спустя лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air упал в море вскоре после взлета. В результате этой катастрофы погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Через несколько месяцев после этого, в марте 2019 года, разбился самолет той же модели, принадлежавший компании Ethiopian Airlines. Жертвами крушения стали 157 человек. После этого эксплуатация самолетов Boeing 737 Max была приостановлена по всему миру.

По мнению следствия, причиной обеих авиакатастроф было программное обеспечение MCAS, которое в определенной ситуации, несмотря на действия пилота, клонило нос машины вниз. Впоследствии Boeing обвинил двух своих бывших сотрудников в том, что они намеренно ввели в заблуждение отдел FAA, занимающийся оценкой тренировочных программ для пилотов, и скрыли от регулятора определенную информации о MCAS.

Иски к Boeing после катастроф в Индонезии и Эфиопии

После авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров и сокрытии дефектов, расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, которые закупили самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было временно приостановлено.

Коммерческая эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max возобновилась лишь в декабре 2020 года, после того как авиапроизводитель существенно переработал проблемное программное обеспечение.

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    Автор: Ксения Сафронова


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