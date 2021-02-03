Коронавирус: число жертв COVID-19 в США превысило 450 тысяч

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 104 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 76 млн пациентов. DW следит за событиями четвверга, 4 февраля (время московское).

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна закупит 10 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19. Власти рассчитывают начать вакцинацию населения в конце февраля, вводя еженедельно до 80 тыс. доз.

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Правящая в Германии "большая коалиция" объявила, что ей удалось договориться о новом масштабном пакете помощинемецкой экономике, пострадавшей от пандемии. Пакет помощи предусматривает разовые выплаты по 150 евро людям, получающим социальную помощь, и родителям за каждого из детей. Гастрономическому бизнесу продлят налоговые льготы, дополнительный 1 млрд евро выделят на помощь культуре, пострадавший от пандемии бизнес тоже получит налоговые послабления.

Глава Минздрава Германии не исключает смягчения локдауна

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Пассажиропоток в авиаперевозках в мире по итогам 2020 года упал на беспрецендентные 66%, сообшила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). "Прошлый год был катастрофой. По-другому это описать нельзя", - заявил генеральный директор ассоциации Александр де Жуньяк. Объем транспортных авиаперевозок сократился на 10,6%, что также является антирекордом.

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С начала пандемии в США от инфекции, вызванной коронавирусом, скончались более 450 тысяч человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Только с начала 2021 года зафиксировано более 100 тысяч летальных исходов. В стране с населением около 330 млн человек инфицированы более 26,5 млн.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) заявил о возможности смягчения антиэпидемических мер в стране. "Мы не можем всю зиму оставаться в жестком локдауне", - указал глава Минздрава в интервью изданиям медиаконцерна Funke-Mediengruppe. Прежде всего, речь пойдет об открытии школ и дошкольных учреждений. "На следующей неделе будет решено, произойдет ли это уже сразу после 15 февраля или несколько позже", - сказал министр.

В Турции нашли два новых варианта COVID-19

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В Турции нашли два новых варианта коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Фахреттин Коджа. "В нашей стране, помимо британского варианта, также зарегистрированы два случая южноафриканского и один случай бразильского", - заявил он. Коронавирус в стране подтвержден у более 2 млн 259 тыс. человек, скончались 26,3 тыс. пациентов.

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Бельгийский регулятор не стал рекомендовать использование вакцины компании AstraZenecа для лиц старше 55 лет. Министр здравоохранения страны Франк Вандербрук заявил, что вакцина очень хороша для людей в возрасте от 18 до 55 лет, однако пока нет достаточных данных, чтобы говорить о такой же эффективности препарата для более старшей возрастной группы.

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Число заражений коронавирусом и госпитализаций с ним в США продолжает снижаться, заявила директор Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски в интервью изданию The Hill. "Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски. Суточное число новых заражений COVID-19 достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 3 февраля>>>

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