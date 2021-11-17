 Комментарий: Берлин должен использовать паузу в сертификации ″Северного потока - 2″ | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.11.2021

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Мнения

Комментарий: Берлин должен использовать паузу в сертификации "Северного потока - 2"

Прокладка "Северного потока - 2" была завершена в начале сентября. Но разрешение на его эксплуатацию будет получено лишь через несколько месяцев. Йорг Химмельрайх видит в этом определенный шанс для властей ФРГ.

Карта с маршрутом газопровода Северный поток - 2

Карта с маршрутом газопровода "Северный поток - 2

Заявление Федерального агентства по сетям о временной приостановке процедуры сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве "независимого оператора транспортной системы" стало неожиданностью даже для наблюдателей, привыкших к самым разным сюрпризам. Выдавая эту сертификацию, агентство должно подтвердить, что газопровод через Балтийское море соответствует требованиям регулируемого газового рынка ЕС, касающимся, в частности, разделения эксплуатации газопровода и торговли природным газом.

"После тщательного изучения документов Федеральное агентство по сетям пришло к выводу, что сертификация оператора газопровода "Северный поток - 2" может быть рассмотрена только в том случае, если оператор организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии", - говорится в заявлении.

Осторожный подход к взрывоопасному вопросу

Это обоснование удивительно в двух отношениях: о том, что Nord Stream 2 является не немецким акционерным обществом, а образованным по швейцарскому законодательству со штаб-квартирой в Цуге, было известно с момента его основания семь лет назад. В таком случае не нужно было вовсе начинать процедуру сертификации, которая была официально запущена 8 сентября, а можно было прямо сослаться на это нарушение и отклонить заявку. Тот факт, что этого не произошло, а ситуация изучалась более восьми недель, показывает, насколько осторожно Федеральное агентство по сетям подходит к этой теме, столь взрывоопасной с точки зрения европейской политики, энергетики и законодательства.

Йорг Химмельрайх, эксперт по России, преподаватель истории в берлинском отделении парижской Высшей школы экономики

Йорг Химмельрайх

Второй сюрприз: объяснение, что только оператор, юридическая форма которого соответствует немецкому корпоративному праву, может быть участником внутреннего газового рынка ЕС и ходатайствовать о соответствующей процедуре сертификации, также представляет собой, скажем, творческую интерпретацию закона. В конечном итоге, этот ловкий процедурный поворот оказывается дипломатическим предложением компании Nord Stream 2 устранить основное препятствие для получения разрешения на эксплуатацию - то есть прибегнуть к разделению. Таким образом, в какой-то момент в будущем транспортировка газа новым немецким юридическим лицом будет формально отделена от деятельности швейцарской компании Nord Stream 2, занимающейся его продажей.

Однако в дополнение к этому формальному разделению необходимо будет разделить и само руководство компанией. "Газпром" - российская компания с преобладающим участием государства и важный инструмент в арсенале Путина для отстаивания российских интересов и за пределами европейского газового рынка. Это тоже хорошо известно. Будучи стопроцентной дочерней компанией концерна "Газпром", Nord Stream 2, конечно, так же вовлечена в его продиктованную Кремлем общую политическую стратегию, как и формально независимая будущая немецкая дочерняя компания. Таким образом, на самом деле этот оператор транспортной системы ни в коем случае не будет "независимым". Однако Федеральное агентство по сетям вряд ли решится прийти к такому выводу и на этом основании отказать в сертификации.

Цель: дестабилизация Украины

За день до того, как Федеральное агентство по сетям временно приостановило сертификацию, оно допустило к этому процессу "Нафтогаз" как предыдущего главного оператора транспортировки газа "Газпрома" в ЕС через Украину. Это позволит украинской компании показать в ходе дальнейшего разбирательства, как госконцерн "Газпром" с помощью своей "дочки" Nord Stream 2 препятствует конкуренции на внутреннем рынке природного газа ЕС и по чисто политическим причинам доводит своего конкурента из Украины до разорения. В конце концов, именно дестабилизация Украины была фактической стратегической причиной строительства обоих трубопроводов "Северный поток".

Помимо сертификации, для получения разрешения на эксплуатацию необходимо также согласие Федерального министерства экономики. Оно должно решить, не угрожает ли проект безопасности энергоснабжения Германии и ЕС. Еще до смены правительства Минэкономики поспешно вынесло положительный вердикт. Но это решение абсурдно. В нем совершенно очевидно игнорируются последствия эксплуатации "Северного потока - 2" для безопасности снабжения Украины. А ЕС и Федеративная Республика Германия юридически обязаны принимать их во внимание. Это следует из Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и принципа энергетической солидарности, закрепленного в Энергетическом союзе ЕС.

"Безопасность поставок" означает также защиту климата

В связи с новыми процессуальными изменениями у нового состава Федерального министерства экономики появилась возможность пересмотреть это скоропалительное решение. Например, в центре внимания может оказаться вопрос о том, насколько импорт газа по новому газопроводу через Балтийское море согласуется с нынешними амбициозными целями, касающимися защиты климата. Ведь термин "надежность поставок" предполагает также и надежность этих поставок с точки зрения охраны окружающей среды.

Перерыв в процессе сертификации, который продлится несколько месяцев, дает новому федеральному правительству время для того, чтобы адаптировать к сегодняшним целям по защите климата смысл и цель этого проекта, который был начат в 2005 году и давно устарел как в политическом плане, так и с точки зрения энергетики. Это стало бы по-настоящему новым началом.

Автор: Йорг Химмельрайх - эксперт по России, преподаватель истории в берлинском отделении парижской Высшей школы экономики (École Supérieure de Commerce à Paris).

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


 

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