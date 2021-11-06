 Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши | Новости из Германии о Германии | DW | 06.11.2021

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Германия

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.

Карта с маршрутом газопровода Северный поток - 2

Карта с маршрутом газопровода "Северный поток - 2"

В процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2", компнии Nord Stream 2 AG министерство экономики Германии, по всей видимости, проигнорировало аргументы польского регулирующего органа, пишет в пятницу, 5 ноября, немецкий журнал Der Spiegel.

Так, в конце октября министерство заявило, что сертификация компании в качестве независимого оператора не "поставит под угрозу безопасность газоснабжения ФРГ и Европейского Союза".

В то же время, в ходе все еще продолжающегося процесса сертификации глава польского Управления по регулированию энергетики поставил под сомнение независимость оператора трубопровода: как указывалось в письме польского ведомства, тот факт, что Nord Stream 2 AG контролируется российской государственной компанией "Газпром", создает "особенно высокие риски для безопасности поставок".

Экологи призывают отказаться от "Северного потока - 2"

По мнению немецких экологов, благодаря своему доминирующему положению на рынке "Газпром" способен "самостоятельно поставить под угрозу безопасность газоснабжения некоторых государств - членов ЕС, регионов или даже всего Евросоюза". Заявив об этом, руководитель природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) призвал остановить проект трубопровода. "Старое правительство Германии игнорирует обоснованные опасения наших соседей", - отметил он, подчеркнув очевидность того, что "Северный поток - 2" угрожает энергетической безопасности Европы и ставит под угрозу выполнение климатических целей.

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    Автор: Андрей Гурков



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Контекст

Украина и сертификация "Северного потока - 2": участие возможно?

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Ссылки в интернете

Neue Differenzen zwischen Deutschland und Polen bei Nord Stream 2

Аудио- и видеофайлы по теме

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