Украина и сертификация "Северного потока-2": участие возможно?

Сразу две украинские госкомпании попросили подключить их к процессу сертификации газопровода "Северный поток-2". DW разбиралась, как это возможно и что в состоянии дать Киеву такое участие.

Германский регулятор рассматривает заявки "Нафтогаза" и ОГТС Украины

Сертификацией оператора "Северного потока-2" занимается германский регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur). Заявку на сертификацию подала швейцарская дочка "Газпрома" Nord Stream 2 AG. Ее рассмотрение регулятор начал 8 сентября.

Заявку на участие в сертификации "Нафтогаз Украины" подал 15 октября. А 20 октября тоже самое сделал и оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). "Сертификация Nord Stream 2 AG нарушит права и коммерческие интересы оператора ГТС Украины, что является основанием для нашей заявки германскому регулятору", - отметил гендиректор оператора Сергей Макогон.

В пресс-службе Федерального агентства по сетям подтвердили DW получение заявок от "Нафтогаза" и ОГТСУ. "Теперь они рассматриваются. Bundesnetzagentur опубликует свои решения по заявкам на участие на своем веб-сайте", - добавили в регуляторе.

Участие в процессе сертификации "Северного потока-2"

Приобщение третьих сторон к сертификации операторов газопроводов действительно возможно. Его предусматривает законодательство ФРГ для тех физических или юридических лиц, чьи интересы решение регулятора "затронет в значительной мере".

При этом различают необходимое и обычное приобщение. Первый вариант предусмотрен для ситуации, когда решение регулятора имеет прямые юридические последствия для третьего лица. Тогда его обязательно должны допустить к участию, потому что это напрямую касается его интересов. В остальных случаях лицо само может подать заявку на обычное приобщение. И тогда Федеральное агентство по сетям решает, есть ли возможность, что его решение в значительной мере затронет интересы этого лица, включая экономические.

Маршрут "Северного потока-2"

Именно по второму варианту германский регулятор уже допустил к участию в процедуре сертификации "Северного потока-2" польскую нефтегазовую компанию PGNiG, а также ее германского дочернего трейдера PGNiG Supply & Trading. Мажоритарным собственником PGNiG является польское государство.

Роль Минэнерго ФРГ и Еврокомиссии в сертификации "Северного потока-2"

PGNiG допустили к процессу сертификации 21 сентября. И 20 октября обе компании воспользовались новым статусом, отправив изложение своей позиции в министерство экономики и энергетики ФРГ. Когда речь идет о сертификации газопроводов из третьих стран, то именно это ведомство должно сделать вывод, не поставит ли завершение процедуры под угрозу обеспечение газом Германии и ЕС.

Такой вывод станет частью решения Федерального агентства по сетям. На подготовку проекта этого решения у регулятора есть время до 8 января. Потом проект передадут на изучение Еврокомиссии, у которой будет два месяца на подготовку своих выводов на сей счет.

Окончание строительства "Северного потока-2"

К этому процессу Украина также могла бы приобщиться. Ведь у Еврокомиссии есть право запрашивать мнение, среди прочего, государств ЕС, которых процесс сертификации касается, а также "заинтересованных сторон". В такому случае брюссельские чиновники получат до четырех месяцев на подготовку своего вывода.

Обращался ли Киев к Еврокомиссии по этому вопросу? В пресс-службе в Брюсселе корреспонденту DW посоветовали спросить об этом у украинских властей. А в министерстве энергетики Украины сообщили, что эту тему на саммите ЕС-Украина 12 октября поднимал глава ведомства Герман Галущенко, заявив, что "Украина должна быть полноценно вовлечена в процесс оценки отчета германского регулятора о сертификации "Северного потока-2".

Аргументы Украины и Польши против "Северного потока-2"

Украинские и польские компании выдвигают похожие аргументы против "Северного потока-2". Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко так пояснил цель заявки: "Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству".

Юрий Витренко

Речь идет прежде всего об анбандлинге, то есть европейской норме, согласно которой компания, транспортирующая газ, не может его одновременно добывать и поставлять. Nord Stream 2 AG принадлежит "Газпрому". По законодательству ЕС, оператор газопровода может быть в собственности компании, добывающей и продающей газ. Но тогда необходимо принять ряд мер, чтобы гарантировать независимость оператора. В Nord Stream 2 AG избрали именно такую модель анбандлинга - ITO. А в ОГТСУ считают, что эта модель не обеспечит независимость оператора трубопровода от "Газпрома".

В объяснении, поданном PGNiG в Минэнерго ФРГ, отмечается, что сертификация Nord Stream 2 AG по модели ITO "усилит угрозы" безопасности обеспечению ЕС газом. Там это аргументируют, в частности, тем, что "Северный поток-2" не создаст дополнительный маршрут поставок, а направлен на то, чтобы "обойти традиционные маршруты" через Польшу и Украину. В операторе ГТС Украины также заявляют, что "Северный поток-2" "вытеснит украинскую газотранспортную систему как один из существующих маршрутов".

Что даст Украине и Польше участие в процессе сертификации "СП-2"?

Юрий Витренко уверен, что заявка на участие в процессе сертификации, если ее одобрят, "обяжет Bundesnetzagentur учитывать позицию и аргументы национальной компании".

Регулятор уже допустил к участию в сертификации "Северного потока-2" польскую компанию PGNiG

Очевидно, что в своих решениях ни регулятор, ни Минэнерго ФРГ, ни Еврокомиссия не обязаны следовать мнению третьих сторон. Но их позиции будут услышаны. В решении германского регулятора о допуске PGNiG говорится, что участие третьих сторон должно не служить их интересам, а поспособствовать процедуре таким образом, что решение будет базироваться "на более широких основаниях". Кроме того, закон об обеспечении электричеством и газом ФРГ предусматривает, что приобщенные стороны могут подать судеб жалобу на решение регулятора.

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