 Двое депутатов бундестага призвали к запуску ″Северного потока - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2021

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Германия

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2"

Представители фракций ХДС/ХСС и "Левой партии" раскритиковали лидера "зеленых", которая обвинила Россию в газовом шантаже.

Крыша здания бундестага (фото из архива)

Председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст (Klaus Ernst) и Петер Рамзауэр (Peter Ramsauer) подвергли критике высказывания сопредседателя партии "Союз 90/"зеленые" Анналены Бербок (Annalena Baerbock) о "Северном потоке - 2". В их совместном заявлении подчеркивается, что нет никаких указаний на то, что "Россия шантажирует Европу с помощью поставок газа и несет ответственность за рост цен на энергоносители". Эрнст и Рамзауэр выступили за введение газопровода в эксплуатацию, сообщает в четверг, 21 октября, газета Die Welt.

В частности, депутаты ссылаются на ответ федерального правительства по запросу Клауса Эрнста. В министерстве экономики ФРГ заявили, что в повышении цен на газ виновато несколько факторов. "Федеральному правительству ничего не известно о невыполнении контрактных обязательств российскими поставщиками энергоносителей", - цитируют парламентарии ответ на запрос.

В свою очередь, Эрнст и Рамзауэр призвали к запуску "Северного потока - 2". "Высокий спрос на газ требует быстрого ввода газопровода в эксплуатацию", - говорится в заявлении политиков.

Лидер "зеленых" обвинила Россию в газовом шантаже

Ранее Анналена Бербокобвинила Россию в "шантаже" с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе, заявив, что Москва пытается использовать ФРГ в качестве рычага воздействия для запуска газопровода "Северный поток - 2". "Мы видим игру в покер со стороны России", - сказала Бербок.

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    Автор: Андрей Гурков


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