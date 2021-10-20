Лидер "зеленых" в ФРГ призвала противостоять газовому шантажу России

Сопредседатель германской партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обвинила Россию в "шантаже" с целью спровоцировать рост цен на энергоносители в Европе, заявив, что Москва пытается использовать ФРГ в качестве рычага воздействия для запуска газопровода "Северный поток - 2". "Мы видим игру в покер со стороны России", - сказала Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в среду, 20 октября.

По словам Бербок, хотя определенную роль в росте цен также играют повышенный спрос и ограниченное предложение, "мы слышим о сокращении поставок газа" из России. "Мы не должны позволять себя шантажировать", - сказала она.

Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД, также подчеркнула важность соблюдения законодательства ЕС, согласно которому операторы трубопроводов не могут одновременно являться производителями газа, который они транспортируют. Дело в том, что "Северным потоком - 2" владеет "Газпром", и российский же концерн планирует качать по нему газ. "Пока это один и тот же концерн, нельзя выдавать разрешение на эксплуатацию", - отметила Бербок.

Сертификация "Северного потока - 2"

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября. Уже 18 октября, компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием "Газпрома", проинформировала, что первая нитка трубопровода заполнена газом. "Газпром" рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от Nord Stream 2 германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - получил 13 сентября. Срок рассмотрения документа - четыре месяца. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.

После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев.

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