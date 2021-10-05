В ФРГ регулятор требует от Nord Stream 2 подтверждения соответствия нормам ЕС

Германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesneztagentur) - потребовал от Nord Stream 2 AG - компании-оператора газопровода "Северный поток - 2" - предоставить ему подтверждение того, что эксплуатация газопровода будет соответствовать всем европейским нормам. Об этом пишет в понедельник, 4 октября, информагентство Reuters со ссылкой на официального представителя регулятора.

В первую очередь, речь идет о вопросе равноправного доступа к трубопроводу других компаний и интеграции трубопровода в немецкий рынок.

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2"

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром", дочкой которого является Nord Stream 2 AG, сообщил 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца 2021 года.

Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Сертификация "Северного потока - 2"

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное агентство по сетям получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев. Затем проект решения передадут на изучение Еврокомиссии. Ее заключение должно быть готово по прошествии еще двух или четырех месяцев (если брюссельским чиновникам потребуется дополнительная информация).

После того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения о сертификации газопровода. "Эксплуатация без соответствующей сертификации будет караться штрафом", - указал 4 октября представитель Федерального агентства по сетям.

Со своей стороны, представитель компании Nord Stream 2 заявил, что "Северный поток - 2" является "полностью одобренным проектом, реализованным в соответствии с национальными и международными требованиями".

"Nord Stream 2 будет и дальше прикладывать все необходимые усилия, чтобы соответствовать всем действующим нормам и предписаниям, включая экономико-энергетический закон (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG), обеспечивающий применение в Германии норм Газовой директивы ЕС", - подчеркнули в компании.

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